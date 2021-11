VUČIĆ OD SNS NAPRAVIO SNAŽNU ORGANIZACIJU: Stvorio jak sistem pre nego što je odlučio da se ne kandiduje za predsednika

Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na svečanoj akademiji, koja je počela himnom „Bože pravde“, da su naprednjaci pokazali kako izgleda pristojna Srbija, dok su neki drugi samo želeli da naškode drugima.

- Oni koji su hteli da drugima zabrane slobodu nisu znali da su Srbi inadžije i da najviše „vole“ kada im neko brani pravo na slobodu. Zato ste i došli ovde i pokazali svima koliko volite Srbiju. Danas ste pokazali kako izgleda pristojna Srbija. Dok ste vi dolazili mirno, autobusima, neki drugi, kojih je višestruko manje, ponašali su se drugačije - kazao je Vučić u prepunoj Štark areni u Beogradu i izvinio se hiljadama pristalica koje su ostale napolju.

Predaja nije opcija

On je naprednjacima poručio da predaja nije opcija i da nikada nema povlačenja, posebno ne pred onima koji su uništili Srbiju. Vučić je rekao da se na sledećoj skupštini stranke neće kandidovati za predsednika Srpske napredne stranke.

- Ali nikada se neću odvajati od ove stranke i boriću se sa svima vama na predstojećim izborima, a od vas tražim da to bude najveća pobeda ikada. Nema povlačenja pred najgorima, pred onima koji bi da pljačkaju našu zemlju. I zato da se borite jače nego ikada! A ja vama kažem da vas volim više nego ikada i da sam ponosan na vas. Ostala su četiri meseca, i zato u najveću pobedu do sada, u pobedu za Srbiju i za našu decu - rekao je Vučić, govoreći o izborima koji će se održati 3. aprila.

KOJČIĆ: VUČIĆ STVORIO JAK SISTEM

Politički analitičar Dragoljub Kojčić smatra da je Vučić od SNS stvorio moćnu organizaciju pre nego što je odlučio da se ne kandiduje za predsednika stranke.

- Osnovna ideja Aleksandra Vučića jeste da se napravi sistem koji će moći da vodi državu narednih godina. Uporediću to sa roditeljstvom, odgovoran roditelj uvek želi da se njemu dete osamostali. Ja bih Vučića molio da ostane na čelu SNS, ali siguran sam da je, i u slučaju da ode, to ispravan potez. On će sam proceniti da li je pravi trenutak ili ne. On oseća da ima jak sistem - rekao je politički analitičar Dragoljub Kojčić u "Usijanju" na Kurir televiziji.