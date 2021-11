DAČIĆ OTKRIO KADA BI MOGLA BITI SAHRANA MRKONJIĆA: Želim da pozovem sve Socijaliste da mu odamo veliko priznanje i poštovanje

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je danas da će Milutin Mrkonjić, koji je juče preminuo, biti najverovatnije sahranjen u sredu, a da će pre sahrane biti održana i komemoracija.

- Želim da pozovem sve Socijaliste da mu odamo veliko priznanje i poštovanje. Sutra u 11 sati će biti otvorena Knjiga žalosti u centrali SPS. Ja ću danas poslati pismo Gradu Beogradu sa predlogom da se on sahrani u Aleji zaslužnih građana, zaista mislim da je on to zaslužio. Organizovaćemo državnu komemoraciju u zgradi Skupštine Srbije, istoga dana, najverovatnije u sredu, biće i sahrana - istakao je Dačić gostujući u Jutarnjem programu TV Prva.

Dačić je rekao da je Mrkonjić, bio počasni predsednik SPS, "na neki način svim socijalistima politički otac" i da je njegova smrt "veliki gubitak i emocionalni šok".

"Pamtićemo ga po njegovom duhu, upornosti, vernosti idealima i drugovima", rekao je Dačić, navodeći da je Mrkonjić bio i "sinonim za obnovu Srbije posle NATO bombardovanja". Dačić je rekao da je "Mrkonjić do poslednjeg trenutka bio odan Slobodanu Miloševiću i njegovoj porodici".

Kako je naveo, Mrkonjić im je "više puta pričao da nije vernik i da je komunista, tako da će njegova sahrana, po njegovoj želji, biti upravo bez verskih obeležja". Dačić je rekao da je "ovo vreme, nažalost, generalno, vreme smrti, ne možete da se setite i nabrojite ko je sve izgubio život u poslednih godinu dana".

(Kurir.rs/Beta)