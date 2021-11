PREDSEDNIK SRBIJE POSLE SASTANKA S BORUTOM PAHOROM: Naš susret je još jedna potvrda sadržajnog političkog dijaloga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom, a nakon sastanka je istakao da su odnosi dve zemlje na izuzetno visokom nivou.

- Razgovarali smo o situaciji u regionu, bilateralnim odnosima, evropskoj perspektivi Srbije. Naš susret je još jedna potvrda sadržajnog političkog dijaloga. Mislim da imamo veoma dobre odnose sa Slovenijom. Kao primer za tu saradnju je činjenica da nam je trgovinska razmera gotovo milijardu i 200 miliona evra, dvostruko više nego pre 10 godina. Sigurni smo da ima još prostora za bolju i uspešniju saradnju i mislimo da će takva trgovinska razmena samo da raste. Očekujemo da se u narednom periodu odredi termin šeste zajedničke sednice dve vlade. Ono što je za nas važno i što je bila glavna našeg razgovora je put evropskih intergracija, predsednik Pahor je poznat da podržava integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU - rekao je Vučić.

- Razgovarali smo o svim regionalnim problemima, o situaciji na KiM, problemima, dijalogu u Briselu, trudeći se da se sačuva mir i stabilnost. Verujem da svaki razgovor koji vodimo može da bude jedan kamen u kući mira koju pokušavamo da izgradimo. Upoznao sam ga dodatno sa elementima inicijative Otvoreni Balkan i šta donosi zemljama učesnicama inicijativi - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je istakao da je uloga Kfora veoma važna za očuvanje mira na Kosovu i Metohiji.

Pahor je rekao da je saradnja dve zemlje odlična i da ga to raduje.

- Predsednik Vučić je počeo sa izjavom o biletarlin odnosima, želim i ja da istaknem to na početku. Setio sam se svojih prvih poseta Beogradu, 2009. godine, a kasnije i 2010. godine kada je počela normalizacija odnosa sa Srbijom. Mogu da konstatujem da je saradnja odlična, što me raduje, jer je važno za obe zemlje i stabilnost u regionu. Sa Vučićem razgovaramo o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Kao što je i rekao Vučić uvek sam bio privržen ulasku ljudi Zapadnog Balkana u EU. Kao što znate, upozoravao sam da je prema mojoj proceni suviše spor proces priključivanja. Obe strane ovde moraju mnogo toga da urade nego što je učinjeno prethodnih godina. Ovde se Vučić i ja slažemo, ukoliko EU otvori svoja vrata državama u regionu, ta misao o promeni granica više ne bi postojala - kazao je Pahor u obraćanju.

Dvojica predsednika su nakon uvodnih reči, odgovarali na pitanja novinara.

O otvaranju klastera

Predsednik Vučić je rekao da ne namerava da se dodvorava, kada je reč o otvaranju klastera.

- Nemam nameru da se bilo kome dodvoravam, ako hoćete da nam otvorite klastere super, hvala, ako nećete opet super hvala. Za nas je važno da Srbija ide napred, da ekonomski bude zemlja snažna. Očekujemo plus 6,7 odsto rasta.

Na pitanje da li je sa Pahorom razgovarao o tome zašto EU ćuti na izjave albanskih zvaničnika o formiranju velike Albanije, Vučić kaže da bi Briselu trebalo minut i po da reaguje na ovakve izjave, ali reakcije ne stižu.

- Da smo jednom pomenuli formiranje velike Srbije, obesili bi me u Briselu, ali kada se pominje velika Albanija, to je u redu, to je samo usput - kaže Vučić.

O protestima i blokiranju auto-puta

Predsednik Vučić rekao je da se kršenjem slobode kretanja, krši se i Ustav.

- Ugrožavaju više sloboda drugih ljudi, nisu ni najavili proteste, čak i kad ih je policija zamolila da to ne rade. To je svakako mali broj ljudi, a hvale se kad su najveće demonstracije, a to je 3.000 ljudi. Gazelu je blokiralo sa jedne strane 70, a sa druge strane 50 ljudi. A u Beogradu živi dva miliona ljudi. Zahvaljujem se Pahoru, Slovenija je uvek imala dobru volju i bila dobar partner Srbiji - rekao je Vučić.

Izjave o promeni granica ugrožavaju mir

- Izjave o promeni granica ugrožavaju mir i bezbednost na Zapadnom Balkanu. Više puta sam rekao da to produbljuje moju zabrinutost. Sve to o čemu smo psolednjih godina svedoci, mora svima koje interesuje mir, mora sve da brine. Jedini odgovor na rast nacionalizma jeste proširenje EU. I EU ima odgovornost da se tome posveti mnogo više nego danas.

Pahor je danas doputovao u Beograd, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao ga je ministar finansija Srbije Siniša Mali. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio slovenačkog predsednika na radnom ručku u vili "Bokeljka".

