PREDSEDNIK VUČIĆ O PROTESTIMA: Gazelu je blokiralo 120 ljudi, a u Beogradu živi 2 miliona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na proteste, kao i blokade auto-puta i ulica u Beogradu, ali i celoj zemlji.

On je rekao da se kršenjem slobode kretanja krši se i Ustav.

"Ugrožavaju više sloboda drugih ljudi, nisu ni najavili proteste, čak i kad ih je policija zamolila da to ne rade. To je svakako mali broj ljudi, a hvale se kad su najveće demonstracije, a to je 3.000 ljudi. Gazelu je blokiralo sa jedne strane 70, a sa druge strane 50 ljudi. A u Beogradu živi dva miliona ljudi", rekao je Vučić.

