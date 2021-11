NOVI POTPREDSEDNIK SNS VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR: Svi želimo da Vučić ostane na čelu SNS

Novoizabrani potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Orlić u intervjuu za Kurir kaže da mu je čast da bude na toj odgovornoj funkciji i poručuje da će se svi zajedno boriti još jače i srčanije nego do sada.

- Ogromna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS videla se u najlepšoj slici: punoj Beogradskoj areni, uz dovoljno ljudi ispred dvorane da napune još jednu. Čast je biti u istom stroju sa svim tim ljudima, vrednim, pristojnim i poštenim, koje pokreće ljubav prema našoj zemlji. Čestitke svima koje su članovi najbolje stranke u istoriji Srbije izabrali na odgovorne dužnosti. Svi smo zahvalni predsedniku, našim saborcima na tom poverenju i prilici da se borimo za narod i državu. I borićemo se - još jače i još srčanije nego do sada.

Najavljeno je da će predsednik Vučić ostati na čelu stranke do izbora. Da li verujete da ima prostora da ga odgovorite od toga?

- Želja apsolutno svakog člana SNS je da stranku i državu predvodi Aleksandar Vučić. To se čulo u predlozima svih naših odbora, koliko ih imamo - od mesnih, do opštinskih i gradskih odbora stranke. To je i jasan stav i želja svih delegata, baš kao i svih ljudi koji glasaju za politiku napretka i rezultata, onako kako je tu politiku postavio i sa uspehom je sprovodi - Aleksandar Vučić. Srbija želi, a i zaslužuje, da je predvodi najbolji.

foto: Kurir

Može se čuti da pojedini nisu zadovoljni jer nisu ostali na dosadašnjim funkcijama...

- SNS je još jednom pokazao da je s razlogom velika stranka, u kojoj ima mesta za sve koji su spremni da rade i da se bore. Neki su dobili nova zaduženja, a svi zajedno postavili smo ciljeve za period pred nama. Najviši stranački organi prošireni su, mesta u njima sada je dobio veliki broj mladih ljudi: baš kao što je to predsednik Vučić i najavio. Nikada niko pre SNS to nije uradio na ovaj način. I na sve to smo svi mi, kao stranka - ponosni.

Gde vidite sebe nakon parlamentarnih i beogradskih izbora?

- Svaki su izbori jedna merna tačka u istoriji društva: kada se pokazuju i upoređuju ostvareni rezultati, kao i planovi za budućnost. S rezultatima politike koju predvodi predsednik Vučić - fabrikama, bolnicama, auto-putevima, većim platama i penzijama... - mi izlazimo pred narod. Tražićemo podršku za plan daljeg razvoja Srbije, u svim ovim oblastima, jer smo već pokazali da to možemo. Na tom planu i novim rezultatima ćemo da radimo svi, bez izuzetka. I da se borimo bez odstupanja pred najgorima, banditima, koji bi ponovo državu i narod u crno da zaviju, a koji danas nude jedino fašističke blokade puteva, nasilje i igranje tuđim glavama. Marinike, Đilasi i slični iz tajkunsko-lopovskog kartela iz bivšeg režima, koji večito huškaju druge, dok sami tvituju ili se vozikaju u svojim limuzinama, neće nikada uspeti da pokolebaju Vučića i Srbiju. Ova zemlja ima budućnost, i svi znaju ko jedini vodi ka njoj.

I. Ž./ Foto/Source:Kurir