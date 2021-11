TO JE PEŠADIJA ALJBINA KURTIJA Todorović prozvao organizatore blokada: Šta će tebi druže 10 računa?! Za uplate iz inostranstva?

Đorđe Todorović, član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik, rekao je danas da je blokade puteva prošlog vikenda organizovalo 150 ljudi koje je nazvao "pešadijom" Aljbina Kurtija.

- Stalno se provlači mantra da je Srbija podeljena! Ne možete imati podeljenu Srbiju kad imate 30.000 ljudi u "Areni" i oko 25.000 ispred, a da vam puteve blokira oko 100-150 ljudi. Još kažu da smo mi sada blokirani! Slobodno je, šetajte vi, ali prijavite skup. I to su predstavnici određenih stranaka. I ne samo oni! Kažete da se pojavila ta treća Srbija koja otvoreno kaže da se finansira iz stranih budžeta. Svako od od njih zaradi četiri stana na godišnjem nivou. Ko su to oni? Ko njih finansira - upitao je Đorđe Todorović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Todorović je rekao da je Srbija bila u velikim problemima oko nezaposlenosti i da je tek sada, kad je takve probleme rešila, spremna da se uhvati u koštac sa ekologijom.

- Rešeni su neki ključni problemi oko zaposlenosti i plata pa je sada došla na red ekologija. A sigurno se ekologijom ne bave oni koji protestuju i koji ispred Skupštine ostavljaju gomilu đubreta. Video sam i da je Zagreb na prvom mestu po zagađenosti i neke druge zemlje. Mi nismo otišli u tu krajnost da zatvaramo fabrike kao što to radi Zapad pa da onda uvodi restrikcije struje - kaže Todorović.

Član Predsedništva SNS-a i narodni poslanik Đorđe Todorović istakao je da iza ekološke propagande stoji nešto mnogo gore.

foto: Kurir televizija

- Deklarativno pričaju da se zalažu za ekologiju, a kroz tu agendu o zaštiti životne sredine provlače nešto mnogo gore i ozbiljnije i nešto mnogo loše za naš narod. Dovode tamo Violu fon Kramon na deponiju u Vinči. Mi zatvorili tu deponiju, a oni se ponose time što dovode albansku lobistkinju u Beograd. Dovode ovde nekoga ko kaže da se zalaže za nezavisno Kosovo i da se zalaže za to da se Srbi proglase za genocidan narod! To provlače kroz zelenu agendu i za to se bore. Žele da u potpunosti unište sve ono što smo radili u prethodnom periodu. "Kreni pokreni" je hiperprodukcija udruženja i svi su obojeni tom zelenom agendom da se bore za zaštitu životne sredine. I mislim da nemaju čiste ciljeve! Mislim da je to vrh ledenog brega, a ono što oni ispod pokušavaju da provuku jeste nezavisno Kosovo i da žigošu srpski narod i da nas dalje dele. A mi želimo da ujedinimo naš narod - kaže Todorović.

Izdvojene milijarde u budžetu za ekologiju

foto: Kurir televizija

- Mi smo odvojili milijarde u budžetu i tu zaista postoji niz mera koje smo izdvojili za zaštitu životne sredine. Taj problem nije od juče, ako ćemo realno. Taj problem traje decenijama, ali smo mi imali mnogo ozbiljnije probleme. Ali mi imamo plan za to i radićemo na tome. Kroz nekoliko godina će građani sigurno videti efekte - naglašava član Predsedništva SNS-a.

To je pešadija (premiejra lažne države Kosova) Aljbina Kurtija koja ne radi u interesu našeg naroda, kaže Todorović.

foto: Kurir televizija

- Izađite na izbore i pokažite koji je vaš plan i šta nudite. Njihovi zahtevi su apsolutno jasni - žele da dođu na vlast!. Ovi novi, ne znam ni koji su, znam ko ih finansira i da ih ima petnaestak u jednom udruženju, koji se podele i koji formiraju nekoliko svojih udruženja. Evo ga Radomir Lazović koji ima Institut urbane politike i koji mi je više puta rekao da ga nema. Čovek ima deset računa! Šta će tebi druže to? Pa to firme nemaju" Evo na ovom poslednjem je dobio sigurno neku sumu za ove proteste juče. Ima on Violu koja ga podržava iz Prištine. To je pešadija Aljbina Kurtija! To su sve njihove želje i svaki put kad imam prilike ja ću da ističem da je to neko ko ne radi u interesu našeg naroda - kaže Todorović.

