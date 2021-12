DANILO NIJE NIKOM MENADŽER, ALI MORALI STE DA BACITE BLATO NA DEČKA! SNS SE OGLASIO: Pustili ste još jednu laž na njegov rođendan

BEOGRAD - I vi i ja znamo da to nije La Republika, to ste vi. Mesecima ste kopali i iskopali - ništa. Danilo nije nikome menadžer, to su vam svi rekli, ali morali ste da bacite blato na dečka. To što ste pustili još jednu laž na njegov rođendan, poseban je nivo jadnosti i bolesti, glasi poruka na zvaničnom Tviter nalogu Srpske napredne strane - SNS Srbija.

SNS se oglasio povodom napisa da je "sin predsednika Srbije menadžer jednog od najtraženijih mladih fudbalera Dušana Vlahovića"

И ви и ја знамо да то није Ла Република, то сте ви. Месецима сте копали и ископали - ништа. Данило није никоме менаџер, то су вам сви рекли, али морали сте да баците блато на дечка. То што сте пустили још једну лаж на његов рођендан, посебан је ниво јадности и болести. Владанка https://t.co/avt1vHUsO0 — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) December 1, 2021

Kurir.rs/Twitter

