VIOLA FON KRAMON OHRABRUJE HAOS I NASILJE U SRBIJI: Evroposlanica kao najglasniji zagovornik pobune!

Najglasnija zagovornica pobune u Srbiji postala je Viola fon Kramon, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo i lobista za njegovu nezavisnost. Poznata po pristrasnom pristupu prilikom odabira tema na koje reaguje i načina na koji ih interpretira, ova evroposlanica nemačkih Zelenih direktno se uključila u usmeravanje političkih snaga u Srbiji koje ruše aktuelnu vlast.

Samim tim, ona je gotovo preko noći postala zvezda opozicionih medija u Srbiji. Zbog svog angažovanja i podrške za organizovanje protesta i blokada u Srbiji pod zastavama ekoloških pokreta i opozicionih stranaka, Fon Kramonova je potpuno zanemarila svoj osnovni zadatak - da opominje Prištinu i alarmira Evropu na gotovo svakodnevno kršenje ljudskih prava na KiM.

Prespavala teror Prištine

Upravo takvu zamerku uputio joj je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je naglasio da se Viola fon Kramon otvorenom podrškom protivustavnim blokadama puteva u Srbiji otvoreno legitimisala ne kao branitelj ljudskih prava, već kao advokat nedemokratskog terora manjine nad većinom.

- Neprimerena i nepristojna poruka Viole fon Kramon predsednici Vlade Srbije samo je još jedna potvrda da je premijerka Ana Brnabić pogodila u centar mete kada je evroposlanicu podsetila na činjenicu da je nemo prešla preko upada do zuba naoružane prištinske policije na sever KiM - poručio je Selaković.

Antisrpska politika

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun ocenjuje za Kurir da je delovanje Viole fon Kramon pristrasno i jednostrano i da se ona praktično ponaša kao lobista lažne države Kosovo.

- To se vidi u ocenjivanju situacije na KiM, jer ona uopšte ne primećuje da tamo žive i Srbi, da im je imovina ugrožena, da im je ograničena sloboda kretanja, da na njih Priština ispoljava i direktno nasilje, pucajući na goloruki narod. Ona to kao izvestilac ne vidi, a otvoreno se meša, čak i usmerava, unutrašnju politiku centralne Srbije, dajući sebi ulogu i moć koja joj ne pripada. Vidimo da ova lobistkinja podstiče one aktere u Srbiji koji pozivaju na nasilje i kršenje Ustava - objasnio je Drecun.

Izjave Fon Kramonove O lobiranju: - Jesam lobistkinja Kosova, ali ne plaćena. O intervenciji kosovske policije 13. oktobra (kada je ranjen Srećko Sofronijević): - Dobro je što se kosovska vlada uhvatila ukoštac sa tim, jer je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala oduvek bila zahtev EU. O priznanju Kosova: - Priznanje Kosova je uslov i za dalji napredak u pregovorima između Srbije i EU. To je Beogradu jasno poručeno. O blokadama u Srbiji: - Te grupe demonstranata se jasno zalažu za veću vladavinu prava, za transparentnost i za primenu ekoloških standarda u Srbiji, tako da sam bila začuđena i šokirana reakcijom vlasti.

