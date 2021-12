KURTI ANGAŽOVAO SINOVCA TERORISTE ZA NAPAD NA SRBE: Amerikanci stopirali isporuku mitraljeza jer su saznali da se SPREMA HAOS

Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša ocenio je da postoji rizik da će premijer lažne države Kosova Aljbin Kurti nakon imenovanja novog komandanta Kosovskih bezbednosnih snaga pokušati da izazove novi incident na severu KiM!

Beriša navodi da je imenovanje Baškima Jašarija za komandatna KBS-a pokušaj Kurtija da se nakon fijaska na izborima približi nasleđu OVK.

- Jašariju je (jedan od osnivača i vođa terorističke OVK) Adem Jašari stric. Nema tu iznenađenja. Završio je vojnu akademiju u Albaniji. Nije nastao u strukturama vojske na KiM. Kurti je sve niže i niže u političkom smislu. To upućuje na kaznu naroda. Prethodni komandant Rahman Rama nije dozvolio da se 55 "hamera" iz donacije SAD prefarbaju noć pred upad na sever KiM. Isporučeni su bez mitraljeza što znači da su imali nepoverenje prema Kurtiju koji je kasnije i preduzeo dve rizične akcije. To je bio njegov poslednji trzaj - rekao je Beriša u jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsednik Matice Albanaca Srbije smatra da je za očekivati da će Jašari imati drugačiji odnos nego njegov prethodnik Rama.

- Moguće je da će se napraviti rizik i da se neće poštovati sporazum da ne mogu da idu na sever KiM bez odobrenja komandanta Kfora. Postoji mogućnost da se KBS i vozila presvuku u odela policijskih snaga - upozorava Beriša.

Direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović navodi da se Srbi na KiM nalaze u konstantnom strahu.

- Srbi nisu bezbedni posle nove odluke. Svoju bezbednost će potražiti u jedinstvu koji su pokazali mnogo puta. Srpska lista predstavlja velikog zaštitnika srpskog kolektiviteta u političkom smislu. Strah je opravdan i večno prisutan - navodi stručnjak.

Karanović se osvrnuo i poslednu donaciju Nemačke za oružane snage lažne države.

- Nije to prva donacija Nemačke ili SAD. To je geopolitička igra. Već je postalo čuveno da se Kurti oslanja na berlinske političke elite. Nije to ništa novo. Za Srbe ne postoji manja ili veća tenzija već je tenzija u poslednjih 20 godina konstantna. Samo je pitanje kako se Srbija odnosi prema KiM. Više nije dopuštena prilika Zapadu da pitanje južne pokrajine sklone sa pregovaračkog stola. Dijalog je u ćorsokaku. Kurti ga je gurnuo u ćorsokak. To je činila i vlada Ramuša Haradinaja, ali Kurti to radi otvoreno i za to je dobio podršku na izborima u februaru. Poslednji izbori su međutim pokazali da je albansko političko telo shvatilo ko je Kurti - rekao je Karanović i dodao da možemo očekivati nove provokacije.

Beriša smatra da će nakon odlaska nemačke kancelarke Angele Merkel sa političke scene izvesno doći do promene stava prema pitanju odnosa Beograda i Prištine. Kurti je prema njegovim rečima završio političku karijeru.

- Kurti je pao. Već imamo i sukob unutar Samoopredeljenja. Očekivati je da će formiranja tima za pregovore sa Beogradom uključiti sve političke partije. Evropa i Sad vrše pritisak i imaju malo vremena. To uključuje mogućnost da će već u januaru doći do velikih promena u vladi u Prištini jer će Kurti morati da stane pred Vučića. To će biti njegov politički poraz i nestaće uskoro sa političke scene - navodi Beriša.

