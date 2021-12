OVAKO JE ĐILAS PRE SAMO ČETIRI GODINE NAVIJAO ZA LITIJUM: To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od Srbije!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas se svrstava u najglasnije protivnike istraživanja i iskopavanja litijuma u Srbiji, a samo pre četiri godine bio je vatreni pobornik ovog projekta. Tako je u intervjuu za Nedeljnik 25. oktobra 2017. godine doslovno rekao da je treba pričati o koncesiji za te rudnike, jer je to ogromna šansa za Srbiju.

- Hajde da pričamo o Beogradu, o ekonomiji. Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija". To su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to šta kaže Vučić, Vesić i Mali - izjavio je tada Đilas.

Kurir.rs