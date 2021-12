DAČIĆ SE U SUZAMA OPROSTIO OD MRKE: Život Milutina Mrkonjića je život ove zemlje! Otkrio i uz koju će pesmu biti sahranjen

Predsednik Narodne skupštine i predsednik SPS Ivica Dačić kazao je danas na komemoracija počasnom predsedniku Socijalističke partije Srbije i poslaniku Milutinu Mrkonjiću, da je Mrka bio veliki graditelj i otkrio da će socijalista biti sahranjen uz pesmu "Čubura" Bekija Bekića.

foto: Zorana Jevtić

- Milutin je bio i komunista i socijalista, i inženjer i košarkaš, i direktor i radnik, i drug i gospodin. Bio je najveći drug među gospodom, i najveći gospodin među drugovima. Sve je to bio. Iznad svega je bio graditelj - istakao je Dačić.

- Iznad svega, on je bio graditelj svoje zemlje. Ne postoji deo u životu Milutina Mrkonjića kada je neko drugi osim Srbije, i nekada Jugoslavije, mogao da bude na prvom mestu, čak ni njegova porodica. Život Milutina Mrkonjića je život ove zemlje, i to onaj najlepši deo po kojem danas hodamo, vozimo se automobilima, i u čije graditeljske podvige gledamo sa divljenjem. On je do poslednjeg svog dana bio simbol svega najboljeg što smo nasledili iz tog vremena, simbol onoga najboljeg iz vremena kada je zemlja modernizovana i razvijena. Posvetio je svoj život graditeljskoj misiji, ne samo kao svom poslu, nego kao svojoj životnoj ideji. I bio je najbolji u tome - rekao je Dačić u svom potresnom govoru.

