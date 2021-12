OBEĆANO - ISPUNJENO! Oglasio se predsednik Vučić: Gradimo 10 auto-puteva (FOTO)

Obećali smo da će se u decembru graditi 10 auto-puteva. Obećano – ispunjeno!

Ovo je danas poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu kao komentar uz snimak koji pokazuje svih deset auto-puteva, i to su: Fruškogorski koridor, Ruma - Šabac - Loznica, Kuzmin - Sremska Rača, Preljina - Požega, Moravski koridor, Surčin - Novi Beograd, obilaznica oko Beograda sektor B, Požarevac - Gradište - Golubac, Niš - Pločnik i obilaznica oko Kragujevca.

Predsednik Vučić je ranije danas prisustvovao početku izgradnje auto-puta E-80 Niš - Pločnik. Tom prilikom je rekao da će se za nekoliko godina od Niša do Merdara, to jest od Niša do Prokuplja stizati za 45, odnosno 15 minuta lagane vožnje najmodernijim auto-putem koji će zameniti magistralne puteve.

(Kurir.rs)