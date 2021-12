OBRADOVIĆ SE OGRAĐUJE OD OSTATKA OPOZICIJE: Nisam kao oni, sazreo sam! Politikolog Vukoičić ga žestoko potkačila za PROTESTE

Formirana je još jedna opoziciona kolona, Patriotski blok, koji će predvoditi lider Dveri Boško Obradović. On će biti i predsednički kandidat ispred ovog bloka, a najavljuje i moguće ukrupnjavanje, ali ne precizira sa kim.

Iako će zelene stranke imati svoje dve kolone, gotovo sve ostale opozicone opcije uključuju se u ekološka pitanja, pre svega podržavajući blokade i proteste koji se održavaju prethodne i ove subote.

Kako je ekologija postala tema broj jedan izbornih programa? Šta protesti i blokade mogu da donesu? Kakve se koalicije očekuju, kakve šanse ima opozicija na predstojećim izborima, šta kažu istraživanja?

Na sva ova pitanja, odgovor su dali u emisiji Usijanje na Kurir televiziji lider Dveri i Patriotskog bloka Boško Obradović i politikolog Jelena Vukoičić.

- Kao i uvek, otkako su Dveri ušle u politiku bili smo uz svoj narod. Ja sam sa nardom danas bio na Gazeli, ono što vidim da nije vest koja je zainteresovala medije da smo imali oko 100-200.000 ljudi na ulici. U Nišu je samo bilo 15.000 ljudi, možemo onda lako sračunati koliko je bilo u Beogradu. Nikome nije prijatno da bude blokiran u saobraćaju, ali ovo je bio nužan način. Bilo je mirno i nenasilno. Rio Tinto je ovde veoma dugo, ali sa dozvolama za istraživanje. Oni sada vrše pripreme za otvaranje rudnika. - rekao je Obradović gostujući u Usijanju.

foto: Printscreen/Kurir TV

- U tom periodu neće se dešavati ništa, Vučić je rekao istinu, ne postoji ni jedan razlog zašto bi lagao kad je tako osetljiva tema u pitanju. Ne vidim razlog za protest. Mi smo toliko imali u poslednjih 30 godina imali protesta, da mislim da sada svi znamo da kakve god proteste imamo tu uvek i one politizovane. Koja je logika da gospodin Đilas podržava proteste, kada je on intuziastično govorio pre nekoliko godina o Rio Tintu. U vreme bivše vlasti je došao Rio Tinto, a ljudi koji su ih doveli idu na proteste. Gde je tu logika? Niko ne može da me ubedi da su oni za zdrav vazduh, vodu i zemlju. Preko noći su postali ekolozi - kaže Vukoičić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Bivša vlast je odobrila da Rio Tinto istražuje, ne da pravi rudnik. Ljudi su besni jer misle da ih neko ozbiljno zamajava. Ključna poenta je, zašto Nemačka i Češka ne otvaraju rudnike na svojoj teritoriji ako je to toliko dobro? Nego žele da to rade u Srbiji? Da štete nama, a oni da profitiraju - rekao je Obradović.

Vukoičić je istakla da je nasilje na protestima neprihvatljivo.

- Ono što je neprihvatljivo kad su ovi protesti su u pitanju je blokada i nasilje koje smo videli danas. Za tako nešto ne postoji razlog. Druga stvar, Obradović kaže da je bilo 200.000 ljudi, ja mislim da nije. Ta masa ljudi mora da protestuje mirno, skrenuli bi pažnju vlasti svakako. Mislim da je njima odmah u startu bilo da naprave neki haos i nasilje. Batine koje je nesrećni čovek dobio prošle subote ne može da se opravda - kaže Vukoičić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Dveri su još pre godinu dana stavili zeleni patriotizam stavili kao prioritet. Sa druge strane, postoje neki novi zeleni i neki od njih zaista jesu prevara. Pokušavaju da nam kroz priču nabace neki zapadni uticaj. Ja sam bio na protestu gde sam bio zajedno sa svojim saborcima, ko je bio protiv Rio Tinta bio je tamo. Nemci i česi ne žele da rade to na svojoj zemlji, što bismo mi njima bili deponija gde će da se vežba prerada litijuma. Mene ne interesuje ko je kakve ideološke orijentacije bio na protestima, ja sam bio zbog loše odluke vlasti - rekao je Obradović.

Za Mariniku Tepić politikolog Vukoičić nije imala reči hvale, kako kaže, ona gaji duboki animozitet prema građanima Srbije.

- Logički ja ne vidim ništa neobično, ja ne vidim šta Obradović ima zajedničko sa Marinikom Tepić na primer. Marinika ne može da bude ekstremnija u svojim antisrpskih stavovima. Ona ima neki duboki animozitet prema građanima Srbije, ne vidim zašto bi je iko hteo za nosioca izborne liste - kaže politikolog.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Tačno je da se naša patriotska kolona razlikuje od žute i zelene. Oni su bili na vlasti, mi ne. Oni imaju svoju ideologiju, mi svoju. Ali slažemo se po pitanju kriminala, vlasti i ostalih pitanja. Vučića može da pobedi samo neko ko je dokazani patriota. Tako i danas, neko ko je bio na čelu bivše vlasti ne može da pobedi. Nisam za to da se na vlast vrati bilo ko iz Tadićeve vlasti - rekao je Obradović, pa potom otkrio šta može od Dveri da se očekuje u predstojećoj kampanji:

- Svi oni koji su protiv ulaska Srbije u NATO i EU, svi oni koji su za očuvanje Kosova i Metohije, protiv kovid propusnica, protiv Rio Tinta imaće političku opciju od Dveri. Ja mislim da ima takvih ljudi mnogo, i mislim da ćemo dopreti do ljudi našom ideologijom. Ja želim da predstavim građanima u predstojećoj kampanji tu našu politiku. Vidim Dveri u Skupštini. Da se razumemo, ja se razlikujem od kolega iz opozicije. Mislim da sam nakon 10 godina opozicione borbe sazreo i da sam stekao zrelost da mogu da nosim takvu ideju - kaže lider Dveri.

01:21 OBRADOVIĆ SE OGRAĐUJE OD OSTATKA OPOZICIJE: Nisam kao oni, sazreo sam!

