VUČIĆ JOŠ JEDNOM POKAZAO DA SVAKOGA MOŽE DA POGLEDA U OČI: Niko ranije nije seo s narodom i satima odgovarao na sva moguća pitanja

O rudarenju litijuma i dolasku kompanije Rio Tinto u Srbiju govori se više od 18 godina. I za sve to vreme nijedan najviši državnik – predsednik ili premijer – nije našao za shodno da ode u dolinu Jadra i otvoreno tamošnjim meštanima kaže kako stoje stvari.

Satima s meštanima

To se promenilo juče – predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne samo da je imao hrabrosti da ode u Gornje Nedeljice, nego je i satima sedeo s meštanima, saslušao sve primedbe, pohvale, odgovarao na pitanja, od kojih su mnoga bila i neugodna…

Svako nepristrasan bi, u ovim danima kada su strasti uzavrele kad je reč o ovom projektu i kada se čitav slučaj u delu javnosti spinuje i politizuje, priznao da je odlazak predsednika u Gornje Nedeljice bio preko potreban i koristan gest.

Tome svedoči i veliki broj zainteresovanih građana koji su došli na sastanak s predsednikom. Svi oni su izneli svoje mišljenje o projektu. Nikog nisu štedeli. Tako se, na primer, meštanin Gornje Nedeljice Borislav Karajčić požalio predsedniku na netransparentnost Rio Tinta, kao i na plan za spuštanje dve deponije u korita dve reke.

- Hoće li naša država stati iza našeg čoveka, iza našeg naroda? Ovde se pojavljuju i vaši saradnici i ministri, a bez najave, ja pretpostavljam da vi ne znate šta je tu u pitanju. Svima smo pisali, nijedan odgovor nismo dobili. Potrebni su nam odgovori što pre - rekao je on i ponovio da je najveći problem deponija koja će uništiti dolinu Jadra.

Građani će sami odlučiti

Jedna od najvažnijih Vučićevih poruka meštanima je bila - vi ćete na kraju odlučiti da li će biti rudnika ili ne.

- Lično ću da budem angažovan oko ovoga što se dešava sa jalovištem i deponijom, odlagalištem i da ću da budem i radim u ime naroda, zauzeću se za to da nikakva odluka neće moći da bude doneta, a da vi pre toga ne budete pitani - naglasio je on.

Direktan razgovor

Politički analitičar Vladimir Vuletić ocenjuje za Kurir da je razgovor predsednika sa meštanima dobar korak u pravcu višeg stepena razumevanja kompletne situacije, te da ko želi, to će visoko da ceni.

- Imajući u vidu da će oni imati najviše koristi, ali i potencijalne štete, jeste najbitnije čuti meštane, a ne da nam to prenose neki aktivisti. Juče smo imali priliku da čujemo baš to. Pokazalo se da nema demokratičnijeg načina da se neke odluke donesu nego da se razgovara sa onima koji direktno zavise od tih odluka. Svakako da će ekonomske koristi od Rio Tinta imati cela Srbija, ali neće svi imati potencijalne rizike - smatra on.

