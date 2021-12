POTPREDSEDNIK NVIDIA O KORISTIMA SUPERKOMPJUTERA Strajer: Može da osnaži srpske institucije i kompanije, da pomera granice nauke!

Kit Strajer, potpredsednik kompanije NVIDIA, podsećajući da je njegova prethodna poseta Srbiji bila 20. aprila 2020. kada je potpisan inicijalni sporazum, poručuje da je, zahvaljujući saradnicima u Atosu, prvi srpski nacionalni superkompjuter stavljen u funkciju.

On je detaljno objasnio sve prednosti ovog supertkompjutera.

- Srbija ima mnogo prirodnih resursa. Od uglja i prirodnog gasa, do do zlata pa čak i grožđa, ali sada ovaj NVIDIA superkompjuter postaje jedan od vaših najvrednijih resursa. Može vam izgledati kao neki orman pun servera, svetlečih lampica i žica, ali to bi bio veoma ograničen ugao gledanja. Ovo nije samo kompjuter, ovo je superkompjuter i može da radi stvari koje obični kompjuteri ne mogu. On može da osnaži srpske institucije i kompanije, da pomera granice nauke, privrede, usluga, obrazovanja, istraživanja, pa čak i putovanja u svemir - naveo je Strajer.

Istakao je da se superkompjuter nalazi na teritoriji Srbije, te da predstavlja neprikosnovenu imovinu i podleže isključivo zakonima Srbije.

- Zapravo, samo njegovo postojanje čini vašu ekonomiju otpornijom. Sada kada imate ovakav resurs, glavno pitanje je kako ga iskoristiti da biste unapredili svoje nacionalne prioritete. Jedna od mogućnosti je da unapredite zdravstveni sistem i zdravlje svog stanovništva. Veštačka inteligencija transformiše sve, od kliničke dijagnostike do razvoja vakcina. Vaš novi superkompjuter može da služi kao platforma za inovativna biomedicinska istraživanja, ubrzavajući niz projekata sekvenciranja gena zasnovanih na specifičnostima genetike srpskog naroda - naveo je on.

Strajer je naglasio i da superkompjuter može da služi i kao računarski štit.

- On omogućavajući vašim istraživačimada izučavaju uticaj virusa na lokalnu sredinu, time predviđajući buduća žarišta i nadgledajući zdravstveno stanje populacije. Još jedna veoma bitna oblast je delovanje u domenu klimatskih promena. Sve nacije imaju dužnost da prate i umanjuju efekte klimatskih promena. Rast temperature će uticati na srpsku ekonomiju, infrastrukturu, poljoprivredu, pa čak i javnu bezbednost. Kombinacija veštačke inteligencije i ubrzanog računanja sada omogućava pravljenje simulacije međusobnog uticaja prirodnih elemenata i ljudskog ponašanja u realnom vremenu. Uz novi superkompjuter Srbija može da obrađuje podatke sa senzora i satelita kako bi brže reagovala na prirodne katastrofe poput velikih požara. Da sačuva useve i njive, unapredi programe energetske stgrategije i poboljša urbano planiranje. Na kraju, ovaj superkompjuter nije samo oruđe za naučnike. On je motor za napredak, on je investicija u buduće generacije srpskih preduzetnika, istraživača, pa čak i umetnika, koji ne moraju više da odlaze u druge evropske prestonice kako bi ostvarili svoje snove, već će moći da svoje znanje i poslovanje zadrže u Srbiji - istakao je.

Strajer je u ime NVIDIA poručio da se unepred raduju da pomognu Srbiji da u potpunosti iskoristi ovaj sistem u koji je investirala, kao i da ojača svoje sposobnosti i osnaži celokupnu srpsku VI zajednicu.

