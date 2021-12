SA REPUBLIKOM SRPSKOM SAM REŠIO NACIONALNO PITANJE Milošević prepustio Krajinu Tuđmanu u zamenu za ukidanje sankcija? ŠOK OTKRIĆE

Od pada Republike Srspke Krajine, zločinačke akcije hrvatske vojske pod nazivom "Oluja" i proterivanja srpskog stanovništva prošlo je već 26 godina, ali još uvek nije jasno, zašto je država Krajiških Srba tako lako pala i zašto je sudbina hrvatskih Srba bila tako teška.

Jedan od mogućih odgovora krije se u naučnom radu istoričara Koste Nikolića sa Instituta za savermenu istoriju u Beogradu, koji se bavio ovom temom. On istražuje događaje koji su neposredno doveli do operacije “Oluja”. Prvi deo rada posvećen je operaciji “Ljeto 95” u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini iz jula 1995. koja je dovela do zauzimanja teritorija koje je kontrolisala vojska bosanskih Srba (Bosansko Grahovo i Glamoč), čime je Knin bio direktno ugrožen. Drugi deo posvećen je akciji hrvatskih vlasti da, pre svega u SAD-u, obezbede podršku za operaciju “Oluja”.

Po Nikoliću, jedan od najvažnijih uzroka za pad Krajine bio je rezultat dugotrajnih kontakata srpske i hrvatske strane i posrednog dogovora Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. Tuđman je imao za cilj da Srbija prizna Hrvatsku u njenim avnojevskim granicama, i da se time praktično odrekne Srba iz Hrvatske, a Milošević je želeo da se ukinu sankcije tadašnjoj SRJ i stvori Republika Srpska u BiH, čime bi, kako je jednom prilikom izjavio, srpsko nacionalno pitanje bilo rešeno.

U radu se navodi da je Milošević postao sklon takvom rešenju jer su sankcije i ekonomska blokada gotovor potpuno urušile privredu i društvo Srbije, koje Srbija više nije dugo mogla da izdrži.

Nikolić u svom radu, između ostalog, navodi izjavu Hrvoja Šarinića, bliskog Tužmanovog saradnkia, koju je dao kao svedok u Haškom tribunalu.

Kada se 12. novembra 1993. sastao sa Miloševićem u Beogradu, Hrvoje Šarinić ga je pitao sledeće: “Znam da smatrate da je Knin hrvatski, no nisam siguran da jednako razmišljate i o Baranji?

Milošević mu je odgovorio: "Otvoreno Vam kažem da sam s Republikom Srpskom u BiH, koja će pre ili posle da postane deo Srbije, rešio 90% srpskog nacionalnog pitanja kao što je Tuđman rešio nacionalno pitanje Hrvatske s Herceg Bosnom".

Kasnije ga je Šarinić pitao o nagađanjima da će se dve Krajine uskoro ujediniti i pridružiti Srbiji. Milošević je rekao:

"Garantujem da to nije naš cilj i da do toga neće da dođe. Bila bi to velika greška. Malo pre sam rekao da sam s Republikom Srpskom rešio srpsko nacionalno pitanje”.

Ovo je naravno samo još jedno tumačenje tragične istorije Srba tokom 90-tih godina, a svakako da će za konačnu istinu biti potrebno još dosta vremena i istraživanja.

Ceo istraživački rad istoričara Koste Nikolića možete pročitati OVDE.

