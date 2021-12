DELOVANJE IZ SENKE BIVŠEG MINISTRA: Zelenović politička marioneta Dušana Petrovića!

Politički trikovi kojima se poslednjih dana služi lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, u nameri da preuzme vodeću ulogu u ekološkim protestima, potiču iz radionice njegovog mentora Dušana Petrovića, inače osnivača ZZS, otkriva Kurir.

Iako se Petrović posle visokih funkcija u Demokratskoj stranci i dva ministarska mandata tokom vlasti demokrata zvanično povukao iz politike, njegovo delovanje iz senke, tvrde naši izvori, nikada nije prestalo, a rezultate tog uticaja možemo da "čitamo" iz apsolutno svakog Zelenovićevog poteza.

Sve sračunato

- Petrović je jedan od onih lokalnih moćnika koji, i kad se vinu u političke visine, ne ispuštaju konce u svojoj sredini. Tako je za njega Šabac bio i ostao baza i za biznis i za politiku, a Zelenović je direktno njegov proizvod, praktično marioneta kojom sve ovo vreme upravlja iza kulisa. Petrović se posle raskola u DS jeste sklonio iz politike, isturio Zelenovića u prvi plan i to je uradio vrlo sračunato. On je verovatno shvatio da je omražen u javnosti, čak je to bio i tokom vlasti DS, i morao je da svoju političku priču prepakuje tako da bude prihvatljiva. I na kraju, dobili smo Zelenovića, koji je, vođen Petrovićevim instrukcijama, ZZS obojio u zeleno i istura sebe na mesto vođe novokomponovanog ekološkog pokreta u Srbiji - objašnjava naš izvor.

Siva eminencija

Politički analitičar Branko Radun kaže da je Petrovićeva želja očigledno da i dalje bude prisutan i uticajan u političkim dešavanjima i to preko Zelenovića.

foto: Media Centar

- Svako ko poznaje političke prilike nema dilemu da je Petrović siva eminencija u ZZS i da je Zelenović godinama njegov čovek od najvećeg poverenja. Petrović je bio siva eminencija i u DS, veoma moćan, ali i tada ne baš popularan, čak je bio omražen. Verovatno je to i razlog zašto je sada Zelenović u prvom planu. Naravno, to može vrlo lako da se preokrene u slučaju da Petrović dobije priliku da se ponovo okuša u vlasti - napominje Radun.

Podsetimo, Zelenović je pokušao da uvuče Dobricu Veselinovića iz Ne davimo Beograd i Aleksandra Jovanovića Ćutu iz Ekološkog ustanka u svoju prljavu igru preotimanja aktuelnih protesta. On je zajedno s njima predao dodatne zahteve u ime organizatora blokada, ali se Ne davimo Beograd brzo ogradio od toga. Na kraju, dobili smo jasnu politizaciju protesta i prvi raskol među partnerima tek osnovane zelene koalicije.

Kurir.rs