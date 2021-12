KURTI JE TIGAR OD PAPIRA: Albanci ismejavaju premijera lažne države!

Bivša članica Predsedništva Pokreta Samoopredeljenje Aida Derguti kritikovala je danas premijera privremenih institucija na Kosovu i Metohiji Aljbina Kurtija zbog predstavljanja tzv. "Kosova" u Savetu EU sa fusnotom.

Derguti je kratko prokomentarisala jučerašnje predstavljanje Kosova sa zvezdicom i fusnotom, onako kako to nalažu dogovorena pravila, a zbog čega je Kurti nekada oštro zamerao predstavnicima Prištine.

Bivša saradnica smatra da je jučerašnje pojavljivanje razotkrilo Kurtija.

"Zvezdica na čelu ne, već na stolu“, napisala je Derguti na Fejsbuku.

U objavi ona je navela još i "tigar od papira" i "demaskiranje".

Kurtija je kritikovao i nekadašnji predsednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa koji je rekao da je živeo u iluziji onaj ko je verovao da Aljbin Kurti kao premijer neće poštovati fusnotu prilikom predstavljanja Kosova, kako je i definisano sporazumom.

"Kurti se usprotivio fusnoti i proglasio je svojevremeno činom izdaje. Ovakve izjave i etikete sa njegove strane su brojne, tipično folklorne namenjene 'funkcionalno nepismenima' iz njegovog političkog programa. Sada ne vidi mnogo sebe da sedi sa natpisom Kosova sa fusnotom ispred sebe, već one koji su verovali da on to neće učiniti, što je u stvari i u pravu“, rekao je Mustafa, prenosi Ljajmi.

Naveo je da se Kurti borio za moć, a ne za principe.

"Jasno je da gospodin Kurti više voli vlast nego izjave i stavove koje je demonstrirao kao opozicija", naveo je Mustafa.

Mustafa je rekao da ni sam nije saglasan sa korišćenjem fusnote prilikom predstavljanja Kosova i da se tome protivio dok je bio predsednik DSK, kao i da su ga zbog toga svojevremeno pojedini diplomatski predstavnici opisali kao antiameričkog i antievropskog.

On je rekao da je kao premijer Kosova poštovao dogovore, uključujući i dogovor o predstavljanju Kosova sa fusnotom.

Kurir.rs/Kosovo-online