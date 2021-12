DRŽAVA POVLAČENJEM ZAKONA POKAZALA DA JE SPREMNA DA OSLUŠKUJE ZAHTEVE NARODA Glišić: Za opšti interes dobro pronalaziti kompromise

Vraćanje Zakona o eksproprijaciji na ponovno odlučivanje u Skupštini Srbije nije ničiji poraz nego spremnost institucija da osluškuje narod, smatra narodni poslanik Vladan Glišić.

Vlada Srbije, podsetimo, donela je odluku da iz skupštinske procedure povuče sporni Zakon o eksproprijaciji. Prethodno je predsednik Aleksandar Vučić zakon vratio u skupštinu jer je primetio određene manjkavosti u njemu. Predložio je i da Vlada Srbije napravi javnu raspravu kako bi se postigao široki konsenzus, bez kojeg, ističe, neće biti novog akta.

Nezavisni narodni poslanik Vladan Glišić navodi da je od početka bio protiv Zakona o eksproprijaciji.

foto: Kurir Televizija

- Mnogi poslanici iz SNS su takođe bili protiv. Jedino je Bratislav Jugović rekao to javno. Pokazalo se da je predsednik Aleksandar Vučić reagovao zbog tenzija u društvu i vratio zakon Skupštini Srbije na ponovno odlučivanje. Zanimljivo je da u Ustavu ne postoji nešto našto taj zakon direktno krši. Zakon o eksproprijaciji međutim krši pravo na svojinu. Ne možete imati pravo na slobodu ako vam je ugroženo pravo na svojinu. Skraćeni su rokovi. Umesto 90 dana da se čovek pripremi da se brani za svoju svojinu ostavljeno je 15 dana. To je kao da vam suprotna strana u sporu određuje ko će biti vaš advokat. Imamo više od 300 rudarskih firmi koje rade u Srbiji. Moramo voditi računa da te strane investicije moraju da pomognu nama i našoj državi - rekao je Glišić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Glišić naglašava da je dobro što je zakon povučen da bi se spustile tenzije.

foto: Kurir Televizija

- Važno je da imamo dogovor u društvu. Mi iz opozicije ćemo govoriti da je to poraz. Vlast će govoriti da je to osluškivanje potreba naroda. Suštinski to nije ničiji poraz nego spremnost institucija da osluškuje narod. Znamo ogromnu nadmoć SNS i popularnost predsednika Srbije, ali mislim da je za opšti narodni interes dobro pronalaziti kompromise - navodi Glišić.

Ekonomista Miladin Kovačević je podsetio da je budžetom za narednu godinu višestruko uvećana stavka za ekologiju.

- Strateški pravci daljeg razvoja Srbije su energetika, zaštita životne sredine, razvoj gradova, gde je samo projekat izgradnje kanalizacija težak više od četiri milijarde evra, a četvrti strateški pravac je podrška natalitetu. Tržište rada je osnovni resurs bez koga nema budućeg razvoja. Tu su i posebne strategije za razvoj energetike i infrastrukture - rekao je Kovačević.

Ekonomista navodi da je pred Srbijom investicioni period koji će biti najintenzivniji do sada.

foto: Kurir Televizija

- Jednako važna stvar je obezbeđivanje ambijenta i stvaranja uslova za nastavak priliva direktnih stranih investicija. Tu je sada u žiži Zakon o eksproprijaciji koji je uslov za izlaženje u susret zainteresovanim investitorima i određivanje potrebnog vremena za realizaciju tih investicija. Pojedinci uvek ucenjuju državu pa mora da se to regulatorno spreči - rekao je Kovačević.

Glišić je dodao da će narodni poslanici u petak ponovo razmatrati Zakon o eksproprijaciji.

- Ne znamo još kakve će biti ispravke. Pretpostavljam da bi Zakon o eksproprijaciji prošao bez problema da protesti nisu održani. Zato je i Vlada Srbije reagovala. Predsednik je i pre odluke rekao da će ispitati zakon. Verovatno su dobili upozorenja iz Nacionalnog konventa da tu nešto nije u redu. Mislim da su u brzini zaboravili na neka ustavna prava. Jeste ekonomija bitna, ali nije društvo samo ekonomija - rekao je narodni poslanik.

Glišić smatra da se stvorila nova društvena artikulacija.

- Ljudi izlaze na proteste iz raznih razloga. Formira se protestni potencijal koji nema veze ni sa vlašću, a ni sa opozicijom. To je pokret koji nema političku artikulaciju. Stvara se nova društvena artikulacija. Mnogi će glasati za SNS na izborima, ali dolaze na proteste - dodao je Glišić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

09:25 PREDSEDNIK SRBIJE SE OBRAĆA NACIJI: Vratio sam Narodnoj skupštini na razmatranje Zakon o eksproprijaciji