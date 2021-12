VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PREDSEDNICIMA OPŠTINA: Slede investicije od 600 miliona evra za preporod Niša i Nišavskog okruga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Nišavskom okrugu od danas do nedelje. U Oficirskom domu u Nišu predsednik se sastao sa svim predsednicima opština Nišavskog okruga.

foto: screenshot Pink tv

- 600 miliona Srbija izdvaja za Nišavski okrug. Poslednjih godina Nišavski okrug je doživeo velike promene. U svakoj od opština i u gradu Nišu stopa rasta prosečnih plata je veća od 50 posto. Najviša stopa rasta je u opštini Merošina. Danas je prosečna plata u Nišu 526 evra. Mi time nismo zadovoljni iako smatramo da je to veliki pomak.

7 fabrika smo otvorili i imamo još 3 investicije, verujem da će to da dodatno da unapredi "krvnu sliku" grada. Večeras ću obići i fabriku Jumis, srpske investitore, da vidim da li možemo da pomognemo. Važno je da ćemo sledeće godine imati velike projekte u NIšavskom okrugu, pored auto-puta radićemo železničku infrastrukturu, poput brze pruge Beograd-Niš, i rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Za to je rok decembar 2024. Biće velika ulagasnja u infrastruklturu u gradu, gradiće se novi stadion Čair, sa 20.000 gledalaca. To će biti fudbalska lepotica.

foto: Kurir

-Ključni projekat je problewm sa vodosnabdevanjem, imamo velike gubitke na mreži, u nekim selima nemamo tu mrežu. Imaćemo sastanke i u vezi muzeja i za neke druge sadržaje važne za grad, a razgovaraćemo i o strategiji odbrane Srbije za budućnosti, pokušaćemo da pronađemo rešenje za Ražanj, ako ne nađemo neku fabriku, ljudi će da se sele, pokušaćemo da to bude neka od fabrika namenske industrije.

foto: Kurir

- Ovo što se zbiva u svetu, kad god neko pomene neki sukob na Istoku Evrope skače cena gasa i energenata. Brza pruga Beograd-Niš bi trebala da bude gotova 2026.

- Nemam potrebu za plakatima, ne znam ni ko je vlasnik hotela Ambasador. Zar neko ne sme da pokaže poštovanje za šefa države, ne znam odakle tolika histerija u vezi hotela. Niš je dobio veću pomoć od Novog Sada, jer je budžet Novog Sada 300 miliona evra, a Niš 100. Naš zadatak je da privučemo što više investitore. Politički protivnici ne razumenju, meni nisu potrebne slike, potrebne su mi slike bolnica. Zamislite kako bi izgledao Niš da nismo izgradili najmodernij klinički centar. Koliko puteva radimo, to smo sve mi zajedno izgradili.

foto: Kurir

- Zadovoljan sam fiskalnom situacijom u NIšu, a zbog nekih ranijih grešaka izdvaja se 9 miliona evra za eksproprijaciju. Važno je da ljudi imaju ideje i da donose što više projekata, a da drže stabilne finansije. Deca ovde će imati bolju budućnost.

- Neko se ponosi prugom, bolnicama, a neko s eponosi batinašima. A mi smo svoje uraili, moje je bilo da čujem narod. Kod opozicije je demokratija tavka da je svaki lide izbačen iz stranke. Kod nas kad imamo nesuglasice, naš demokratski duh nam uvek kaže da nastavljamo zajedno, jer nam je krajnji cilj uspešna Srbija.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas ranije prvo posetio Ražanj.

Nakon sastanka sa svim predsednicima opština Nišavskog okruga, Vučić će obići fabriku "Jumis", najavila je pres-služba predsednika.

(Kurir.rs)