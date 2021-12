ŠOLAKOV MEHANIZAM PONOVO NA DELU! NAPAD NA ĐILASOVU POLITIČKU KONKURENCIJU: Gajić: Šolak obnavlja cenzuru, zabranio me na N1

Mehanizam vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka, inače bliskog partnera prvog čoveka Multikom partije/Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, pokrenut je za uništavanje političke konkurencije.

Kad god osete da im neko stoji na putu ostvarivanja njihovih interesa, Šolak i Đilas, o čemu je Kurir detaljno pisao, aktiviraju dobro razrađen mehanizam koji melje i uništava konkretnu prepreku, bilo da je reč o poslovnoj, finansijskoj, medijskoj ili političkoj konkurenciji.

Ovoga puta mehanizam je uperen na visokog funkcionera Narodne stranke Vladimira Gajića, dakle Đilasovog koalicionog partnera. Bliski saradnik Vuka Jeremića odlučio je da javno progovori o Šolakovom maltretmanu i načinu na koji vlasnik Junajted grupe cenzuriše konkurenciju.

Ако Вам није било јасно, мислио сам на Драгана Шолака. То је човек који обнавља цензуру у Србији. У току је процес да ме забране на целој групи медија Јунајтед групе. За сада је само на @N1infoBG . Не толико због политике, него је због голфа. https://t.co/gxX6q8dpPp — Владимир Гајић (@vladimirgajic1) December 11, 2021

- Počeo sam nakon današnjeg dana da se ozbiljno pitam šta mi ovo sve treba u životu? Dajem se baš mnogo. Ogromnu štetu pravim sebi lično. Puno rizikujem. I onda me jedan čizmaš stavi na „crnu listu" na „slobodnom i profesionalnom mediju"... Ako vam nije bilo jasno, mislio sam na Dragana Šolaka. To je čovek koji obnavlja cenzuru u Srbiji. U toku je proces da me zabrane na celoj grupi medija Junajted grupe. Za sada je samo na TV N1. Ne toliko zbog politike, nego je zbog golfa - napisao je Gajić na Tviteru.

On je naveo i dva primera u kojima ga je N1, udarna medijska batina Šolaka i Đilasa, sklanjala iz javnosti. U prvom slučaju su ga novinari N1 cenzurisali na konferenciji za medije na kojoj je govorio.

- Naravno, iako su mikrofon i kamera TV N1 prisutni, ovaj deo konferencije za štampu nećete videti. Dva su razloga. Prvi je što oni podržavaju ustavne promene. Drugi je, jer je neko ko ima najveću moć stavio Vladimira Gajića na „crnu listu" na toj televiziji i njenom portalu. Toliko o medijima - tvitovao je Gajić i žalio se da je u obradi N1 na nekim drugim konferencijama bio tu „samo da se slika".

foto: Kurir

U drugom primeru ovaj advokat direktno optužuje Šolakove novinare da su pokušavali da mu oduzmu punomoćje u slučaju Aleksandra Obradovića:

- Na mediju čija je čuvena novinarka usred procesa oko pritvora Aleksandru Obradoviću njega nagovarala da mi otkaže punomoćje?!

Indikativno je da je tekst o Gajićevom razotkrivanju Šolakove cenzure ekspresno obrisan sa portala „Opozicija na jednom mestu", što navodi na sumnju da je i ova nova platforma pod kontrolom Šolaka i Đilasa.

Sve ovo u vezi s Gajićem i njegovim priznanjem pokazuje da je on samo poslednja u nizu meta koju je naciljao Šolakov i Đilasov mehanizam, a koji je Kurir raskrinkao u svom ranijem istraživanju.

Kako smo objasnili, Šolakov mehanizam čini mreža povezanih političara, instrumentalizovanih medija i nevladinih organizacija, a formirana je s ciljem da ukloni svakoga ko Šolakovim firmama predstavlja konkurenciju i prepreku za ostvarivanje ekstraprofita. U tom mehanizmu su, osim Šolakove Junajted grupe i Junajted medije, takođe i Đilasova Stranka slobode i pravde (SSP) i njegova firma Multikom, zatim mediji Danas, Nova, Vreme, Nin, Direktno, N1, Nova S, zatim nevladine organizacije i neprofitni mediji Birn, Krik, Cins, Crta, Birodi i Istinomer.

Kurir.rs