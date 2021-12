(UŽIVO)! CIA IZAZVALA RASPAD JUGOSLAVIJE? Objavljen DOKUMENT, nije moralo KRVAVO DA SE ZAVRŠI

2007. godine objavljen dokument od 20. novembra 1970. koji govori o "snagama koje su decentralizovale političku moć i kontrolu unutar Jugoslavije više nego u bilo kom drugom komunističkom društvu".

Ovaj dokument kojim je zapravo, američka obaveštajna agencija predvidela raspad SFRJ i krvavi građanski rat već govori o postitovskoj Jugoslaviji, obzirom na to da je Tito već bio u lošem zdravstvenom stanju, ali je umro tek 10 godina kasnije.

Da li je CIA predvidela ili izazvala raspad Jugoslavije? Pored etničkih sa kojim se problemima još suočavala Jugoslavija? Kako je pad Berlinskog zida uticao na prilike u bivšoj zemlji?

Na sva ova pitanja odgovor su u emisiji "Usijanje" dali dr Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju i prof. dr Miloje Pršić istoričar i pukovnik u penziji.

foto: Kurir

- 90e godine su finale jednog procesa koji je bio predvidljiv. 90e su samo realizacija nečega što je na papiru postojalo. Da li je trebala Jugoslavija krvavo da se rasturi, po mom mišljenju nije morala, moglo je sve mirno da se raziđe. Dozvoljeno je ustavnim reformama da dođe do toga. Suština je u procesima koji traju slobodno i braniću ovu tezu od rata 1941 godine. Da vam izdvojim, ja sam jedno vreme živeo u Zadru davne 1968 godine i ono što sam tamo preživljavao to je neverovatno. To je bilo vreme kada se nije dozvoljavalo našim vojnicima i porodice da slobodno izlaze, već samo u grupama zbog sigurnosti. - rekao je Pršić gostujući na Kurir televiziji.

foto: Kurir

Dr Gulić smatra da ljudi koji su živeli u doba Jugoslavije nisu mogli da vide probleme koji su bili očigledni.

- Nakon rata Jugoslavija je sve manje bila centralizovana. Razbijanje države je bio cilj. To je ono što ljudi koji su živeli u to vreme nisu videli. Kada imamo tako strašne ratove i razorene zemlje, onda vam te granice koje su bile unutar države a onda preko noći postale međudržavne to čovek u tom trenutku nije video. Koncepcija Jugoslovenske države nije bio dobar, temelj je kompleks i krivica države i delovanje buržoazije. Bilo je samo pitanje vremena kad će do propasti Jugoslavije doći. Ustav iz 1970 godine, u prvom redu imamo značajni porast nadležnosti Kosova gde faktički Kosovo postaje Republika. - kaže dr Gulić.

foto: Kurir

Šta se dešava sa jugoslovenskim službama nakon odlaska Aleksandra Rankovića?

- Kolega je dobro sve ispričao. Ne treba se gledati samo jedan događaj. već zbir događaja. Bosnu nismo mogli da definišemo kao državu. Mora da se obrati više pažnja na zasedanje AVNOJ, da je to temelj svega da se potpuno uništi Jugoslavija. Drugi srpski rat se završio kod nas 7 dana nakon što se u Evropi završio. Jugoslavija nije odgovarala Evropi. Ekonomija se strateški raspoređivala. Obratite pažnju kad je Ranković u pitanju, uoči rata je on zahtevao da se sva sredstva koja se koriste za mobilizaciju vojske tražio da se plaćaju nemačkim markama - rekao je prof. dr Pršić.

Kurir.rs/M.L.

