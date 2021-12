HVALA, EVROPO! Važno što su se evrointegracije Srbije posle dve godine pauze pomerile s mesta

Evropska unija otvorila je za Srbiju klaster 4, koji obuhvata četiri poglavlja u pregovorima o pristupanju Uniji - transportnu politiku, energetiku, transevropske mreže i životnu sredinu. Srbija je u dosadašnjim pregovorima sa EU otvorila 22 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Prekretnica

Premijerka Ana Brnabić rekla je juče nakon međuvladine konferencije u Briselu da je ovo veoma važna prekretnica za Srbiju.

- Ovo je za nas veliki uspeh u evropskim integracijama i veliki rezultat, koji je pokazatelj da smo mogli da napredujemo i u najtežim okolnostima. Pokazali smo šta možemo da uradimo teškim i kompleksnim reformama. Ovo je i velika motivacija da nastavimo, čak ne ni na isti način na koji smo radili dosad, već da idemo brže i da radimo bolje. Nadam se da ćemo 2022. godine otvoriti i klaster 3 - poručila je Ana Brnabić.

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se video-porukom na Instagramu i čestitao građanima Srbije koji su najzaslužniji za reforme.

- Velike i dobre vesti iz Brisela. Evropo, hvala, Srbija je na dobrom putu... Kada smo ujedinjeni, kada se borimo za našu zemlju, možemo sve da postignemo - poručio je on.

Šansa

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić naglašava za Kurir da je važno što se proces evrointegracija pomerio s mesta posle dve godine pauze.

- Otvaranje klastera 4, u kom se nalaze četiri važna poglavlja, jeste važan korak koji bi trebalo da ubrza reforme ne samo u oblasti ekologije već i u vladavini prava, jer od toga zavisi i zatvaranje poglavlja. Važno je i to što se proces integracija posle dvogodišnje pauze pomerio s mesta, što pokazuje i rešenost Unije da, uz novu metodologiju proširenja, da šansu kandidatima za članstvo da napreduju u skladu sa zaslugama - objašnjava naša sagovornica.

Podizanje entuzijazma

Bivši diplomata Milisav Paić kaže za Kurir da će ova odluka EU malo podići entuzijazam građana Srbije kada je reč o evrointegracijama.

- Dobro je što se to dogodilo, ali kao evroskeptik ne verujem da će doći do ubrzanja pregovora o pridruživanju. Ova odluka ide u dva smera. Prvo, ona treba da ohrabri Srbiju i pojača evroentuzijazam kod njenih građana koji je u padu i taj trend bi verovatno bio nepovratan da se nije otvorio novi klaster. Drugo, pred Srbiju su, otvaranjem klastera, stavljeni veliki zadaci, jer to nameće obaveze u oblasti ekologije i energetike koje će nas puno koštati - ocenjuje Paić.

Ekološko usklađivanje sa EU Deset milijardi za "zeleni preobražaj" Govoreći o finansijskim sredstvima potrebnim za "zeleni preobražaj" srpske privrede i očuvanje životne sredine, premijerka Srbije je rekla da će za privredni, energetski cilj i cilj zaštite prirodne sredine biti potrebno oko deset milijardi evra da bi se Srbija usaglasila s preobražajem u EU u idućim decenijama. Ona je rekla i da srpske vlasti, zahvaljujući konsolidaciji srpske privrede, imaju sredstva da nastave reforme, naročito na polju vladavine prava, kao i očuvanja životne sredine i energetske tranzicije.

REAGOVANJA Oliver Varhelji evropski komesar za proširenje - Ovo je snažan politički signal posvećenosti EU pridruživanju Srbije. Otvaranje poglavlja predstavlja veoma dobru vest za Srbiju i njene građane, kao i za ceo zapadni Balkan. Međuvladina konferencija je omogućila i da otvorimo politički dijalog o ključnim izazovima s kojima se Srbija i dalje suočava. Kada je reč o vladavini prava i normalizaciji odnosa sa KiM, oni ostaju ključni za pristupni proces. Đuzep Borelj visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost - Danas smo za Srbiju otvorili klaster 4 o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Čestitke Ani Brnabić na ovom važnom koraku na putu Srbije ka EU. Sada je važno napredovati u budućem radu, uključujući vladavinu prava, usklađivanje zajedničke spoljne i bezbednosne politike i dijalog Beograda i Prištine. Ursula fon der Lajen predsednica Evropske komisije - Toplo pozdravljam to što je Srbija danas otvorila poglavlja o zelenoj agendi i klasteru održivog razvoja u svojim pregovorima o pristupanju EU. Ovaj važan korak, koji je predviđen našom revidiranom metodologijom, ubrzaće pregovore. To je takođe signal posvećenosti Evropske unije zapadnom Balkanu.

