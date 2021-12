KO JE BIO BEZ STRUJE 24 SATA, DOBIĆE DUPLO MANJI RAČUN: Predlog predsednika Vučića na sednici Vlade Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na sednici Vlade Srboke da se od ponedeljka očekuje stabilizacija sistema električne energije i naveo da je trenutno bez struje 0,38 odsto potrošača.

"Neko bi rekao da je taj procenat veoma dobar imajući u vidu vremenske uslove u kojima se nalazimo. Pre 72 sata u energetskom sektoru, blago je reći da je bio potpuni kolaps", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je "kompletan sistem" Elektroprivrede Srbije (EPS) "ispao" zato što nadležni nisu vodili računa koliko je vlažan ugalj i "koliko blato može da ošteti svih šest blokova" Termoelektrane Nikola Tesla (TENT), zbog čega je Obrenovac bio bez struje.

Dodao je da je Srbija u poslednja 72 sata uvezla enormne količine struje, a da bi zemlja od ponedeljka trebalo da ima dovoljno električne energije za sopstvene potrebe, "uz neki minus kada budu hladni dani".

Tokom potpunog kolapsa u energetskom sistemu, kako je ga je Vučić nazvao, preduzeće Elektromreže Srbije nije imalo probleme, a kod operatera distributivnog sistema (ODS) bilo je više problema nego što je očekivano zbog vremenskih nepogoda.

Naglasio je da Srbija ima velike probleme sa snabdevanjem gasa, koji može, kako je naveo, sada samo da kupi na berzi po tržišnoj ceni.

"To je za nas katastrofa kao i kupovina struje. Sreća pa imamo dobro stanje javnih finansija", dodao je on.

Vučić je na sednici poručio v.d. direktoru ODS-a Bojanu Atlagiću da pronađe način da se izvini građnima koji nisu imali struju 24 sata i predložio da njima računi budu niži za 50 odsto.

"Mislim da je to dobra ideja jer će to i vas (Atlagiću) naučiti dodatnoj odgovornosti", rekao je on.

