DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Srbija navikla na pritiske ali Srbija nije više ekonomski zavisna pa da mora da sluša sve što se kaže

BEOGRAD - Poznato je da je Srbija non stop pod nekim ogromnim pritiskom i mi smo navikli i na gore. Nije slučajno da u isto vreme dolazi do pritisaka zbog Republike Srpske, Kosova i Metohije i da se dešavaju blokade i demonstracije. Izdržaćemo i ovo.

Srbija danas više nije ekonomski zavisna kao nekada, kada je Srbija slušala sve što joj se kaže, čak i ono što je bilo štetno za Srbiju i naše građane. Danas je Srbija u samom vrhu po Bruto društvenom proizvodu, po bonitetu, po prilivu investicija, danas je Srbija prestigla neke države koje su bile ispred nas. Srbiju su danas ekonimski priznale i evropske ekonomske sile”, izjavio je, gostujući na TV Hepi, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Na pitanje o ulozi opozicije u Srbiji predvođene Draganom Đilasom, Marković je rekao : “Ne želim ni da pominjem ime tom Big brotheru ili Big biznismenu, jer čim čujem njegovo ime diže mi se kosa na glavi koju nemam. Taj čovek, koji je bio na vlasti, danas zatvara međunarodni autoput, on to organizuje, plaća i hteo je da bude na čelu kolone, ali je jedva sačuvao glavu od običnih ljudi koji su izviždali i njega i onu njegovu radnicu (Marinika Tepić). Taj Big brother hoće da bude zaštitnik ekologije.

Kada bi on bio zaštitinik ekologije nama bi trebale zaštitne maske sa dva filtera, ne samo sa jednim filterom. Big brother ili big biznismen je pokazao šta zna dok je bio na vlasti. Ali sada je njegov problem što su te ekološke organizacije politički jače od njegove stranke i tog dela opzicije. Setimo se samo kada je taj Big brother hteo da preuzme pokret “Jedan od pet miliona” šta je od njega ostalo. Samo jedna studentkinja. Oni kažu “zagađen je Beograd”. A pre 10 godina nisu merili zagađenost vazduha u Beogradu, nisu radili ti instrumenti. I to onda kada se 80 posto građana Beograda grejalo na ugalj, a danas na gas. I to onda kada su se vozili mnogo stariji automobili nego danas. Više ne postoji ta njegova stranka kao politička organzacija sa programom. Za njega postoje samo sekunde i kako doći do parlamenta i ući u parlament. Do parlamenta se može doći svaki dan, ali u parlament te mogu poslati samo građani na izborima. Ali pre toga moraš da daš izveštaj o radu i da kažeš šta ćeš da radiš, ako ti građani daju poverenje, a tek onda da kažeš “ovi su napravili stotine kilometara autoputa, ja ću million kilometara, ovi su napravili 5 kliničkih centara, ja ću 10”.

Taj deo opozicije je kao kada otac ima sedmoro dece i svako od te dece hoće da kod njega bude kasa. Tako je iz Demokratske stranke nastalo sedam stranaka. Gde je danas Demokratska stranka ? Uništena, blokirana, zadužena, uzimali kredite sa velikim kamatama, a gde su te pare ? To je pravi primer rada tog Big brothera. Kada se govori o 619 000 000 evra, u narodu se obično kaže “toliko su mu našli, a gde je ono što mu nisu našli”.

