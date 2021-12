KO STOJI IZA PROTESTA PROTIV PREDSEDNIKA SRBIJE U TIRANI! Stručnjaci raskrinkali pozadinu: LIČNO SAM ZABRINUT ZA VUČIĆA

Mahmud Bušatlija i Veroljub Arsič istakli su da Otvoreni Balkan donosi samo benefite celom regionu, kao i da su protesti u Tirani protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića zabrinjavajući i da imaju političku konotaciju.

- I lično sam zabrinut za predsednika Vučića. Ovakvo ponašanje šteti ugledu i same Albanije i samog albanskog naroda. Nacionalista ima svuda, a ta kriza vezana je i za privremene institucije na Kosovu. Tzv. Kosovo je nema državnost, ni nezavisnost i potrebno je sa tih prilično loših ekonomskih pokazatelja i lošeg stanja života da se skrene pažnja na neke druge teme, tj. da se opet proglasimo za neke agresore - kaže Veroljub Arsić, predsednik skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

foto: Kurir televizija

Mahmud Bušatlija istakao je da pozicija Albanije veoma komplikovana.

- Iskreno, pozicija Albanije je dosta komplikovana i vezana je za Ameriku i njene interese. Ne mogu da se otmem pomisli da to tišti deo Kosova. Ukoliko bi oni tome prišli, a drugačije ne mogu nego kao deo Srbije, oni bi došli u tu situaciju da će se radno sposobno stanovništvo kretati ka Srbiji da radi. Za njih postoji naročita bojazan da će sa Kosova dolaziti u Srbiju gde će imati bolje životne uslove. I to je povezano sa činjenicom da se skupljaju i protestuju, a mi ćemo rešiti jedan veliki problem nedostatka radne snage - kaže Bušatlija i dodaje.

Veroljub Arsić istakao je da su protesti političke prirode i imaju koren u borbi za vlast.

- Ovi protesti su jedan rezultat unutar njihove političke borbe za vlast. Ako dođe do potpune realizacije ovog sporazuma bitno je da će doći do poboljšanja ekonomske situacije.

foto: Kurir televizija

Što se tiče lidera tzv. Kosova postavlja se pitanje kako će se onda Srbi prikazati kao negativci kada otvaraju svoja vrata svima i omogućuju slobodno kretanje i imaju sporazum sa maticom Albanijom istakao je Arsić.

- To predstavlja glavni problem i zato oni ne gledaju na ovaj projekat na pravi, već na politički način - istakao je Arsić.

Bušatlija je naglasio da ako se politika ne bude mešala u Otvoreni Balkan postoji šansa da se njegovi benefiti osttvare već kroz nekoliko meseci.

- Ako se ne bude politika mešala svi ovi zadaci bi mogli relativno brzo da se reše. Kroz tri, četiri meseca dobili bismo neke rezultate. Jasno je da Balkanske zemlje treba da sarađuju. Nakon raspada Jugoslavije nijedna od zemalja nema veliki obim ekonomije. Svako ukrupnjavanje je odlična ideja. Svaki veći ekonomski ambijent dozovliće bolji razvoj svake od država. I nadam se da neće biti otpora na samom početku. Praktično to bi trebalo da bude dobar primer svima ostalima - kaže Bušatlija.

Arsić je naglasio da je Otvoreni Balkan sjajna prilika da se odnosi u regionu poprave.

foto: Kurir televizija

- Mi imamo nekoliko dogovora. Jedan od njih je i Briselski sporazum, a Priština ne želi da je poštuje. Ova priča sa otvorenim Balkanom je sjajna prilika da krenemo ka popravljanju odnosa. Postavlja se pitanje šta ćemo dok ne postanemo članice EU i zašto ne bismo mi koji čekamo na članstvo uradili nešto slično tom principu i stvorili mirniju i bezbedniju situaciju u ovom delu Evrope.

Bušatlija se osvrnuo i na kritike Đukanovića i Kurtija da Otvoreni Balkan liči na CEFTA asocijaciju.

- Ta CEFTA je potpuno irelevantna, to nije vrsta asocijacije, ona je bila trgovačka asocijacija, a ovo je daleko složenije. Dakle, prilično podseća ne evropske integracije. Ono što je jako važno, to je izraz straha da će Kurti i Đukjanović izgubiti vlast ukoliko neko njihovom narodu omogući normalan život. To su kontraproduktivni političari,evidentno nisu neko ko vodi računa o javnom interesu svojih građana i onda od njih možete očekivati takve ispade - istakao je Bušatlija.

Arsić je istakao da je EU mora da pozdravi inicijativu Otvorenog Balkana.

- Primenjuju se ista pravila koja važe na teritoriji EU. Sada, kako oni to gledaju, moraju da pozdrave taj jedan proces, ali činjenica je da su ovi sporazumi dobri za građane Srbije i svih zemalja koje su potpisnice. Svi oni koji ne žele da potpišu Open Balkan ne misle dobro svojim građanima, to je politička odluka - kaže Arsić i dodaje da ćemo prave rezultate imati tek kada sve granice budu otvorene.

Ovakva situacija stvorila bi uslove da ceo svet bude zainteresovan da ulaže u ove naše prostore istakao je Bušatlija, a Arsić je naveo da je za privlačenje investitora najbitnije da bude i stabilna ekonomska i stabilna politička situacija.

