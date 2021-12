MINISTAR STEFANOVIĆ: Divljanje u Tirani neće zaustaviti stvaranje novog Balkana

BEOGRAD - Antisrpske demonstracije u Tirani organizovali su oni koji traže povratak našeg regiona u doba ratova, mržnje i betonskih granica i bunkera. Srpsku zastavu spaljivali su sledbenici davno poraženih politika Saljija Beriše, ali i svih onih drugih u regionu koji ne mogu da se pomire da se danas rađa jedan novi Balkan, Balkan mira, pružene ruke i saradnje, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović.

Poseta predsednika Vučića Albaniji i njegovi razgovori sa Edijem Ramom i Zoranom Zaevom još je jedan korak ka miru i saradnji u našem regionu i to je politika koja jedina može da vodi u budućnost. Onima koji su izašli na ulice Tirane, divljali i palili srpsku zastavu, smeta Aleksandar Vučić, ali im još više smeta njegova politika koja stavlja tačku na Balkan kao područje sukoba i mržnje i otvara prostor za saradnju i sve slobode koje nam pripadaju kao delu Evrope. Otvoreni Balkan je inicijativa predsednika Vučića koju ne mogu zaustaviti huligani iz centra Tirane i njihovi lideri koji žive u mračnoj prošlosti i ne mogu da je se odreknu. Ovo su nemoćni trzaji mržnje prema svojim susedima, naspram ogromne želje srpskog, albanskog i makedonskog naroda da prevaziđu razlike koje ih razdvajaju. Vreme Beriše, njegovih huligana i mračnjaka odavno je prošlo, nova istorija Balkana se pravi uprkos njihovom besu i divljanju, ona će biti vreme saradnje, veće trgovine, turizma, putovanja, zapošljavanja i investicija. Takav Balkan želi ogromna većina ljudi koji žive na ovim prostorima i on će postati naša realnost. - Mir je glavna i politika i poruka koju nosi predsednik Vučić, zato što dobro zna da bez mira ne možemo da ostvarimo ni jedan cilj. Sa tom politikom i porukom došao je i u Tiranu, a protiv njega i protiv Srbije koju vodi ustali su ljudi koji to ne žele da razumeju, jer se oni u miru i saradnji ne snalaze. Balkan konačno okreće leđa sukobima i ide u susret svom novom dobu mira i prosperiteta, zaključuje Stefanović.

Kurir.rs