DAČIĆ: Zajednički kandidat SNS i SPS na predsedničkim izborima, na ostalim listama i ne mora

BEOGRAD - Predsednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da će sa Srpskom naprednom strankom (SNS) imati zajedničkog kandidata za predsedničke izbore, dok za parlamentarne i gradske izbore, to "ne mora da bude slučaj".

"Da se ja kandidujem (na predsedničkim izborima) uneli bismo podeljenost u biračko telo, a to bi doprinelo destabilizaciji i davalo bi pogrešnu poruku, zato je to nepotrebno", kazao je Dačić za TV Prva.

On je istakao da će SPS nastaviti saradnju sa SNS-om i posle izbora.

"U politici nema ljubavi, nego samo koliko ste kome potrebni, a potrebni ste onoliko koliko ste jaki", rekao je lider SPS-a.

On je dodao da se ne postavlja pitanje da li bi SPS prešao cenzus bez saradnje sa SNS-om, ali i da bi sve ispod 10 odsto glasova na izborima bio "neuspeh" za njegocu stranku.

Dačić je pozvao gradjane Srbije da u januaru izadju na referendum i glasaju za promenu Ustava, jer je tačno naznačeno šta bi se menjalo.

"U Ustavu se menja samo deo o pravosuđu - kakvo Kosovo, ono je u preambuli, a za to bi moralo mnogo toga da se menja. Ovde se tačno vidi šta se menja, a to je da parlament više ne bira sudije i tužioce, nego ih biraju nezavisni organi, jer se smatra da je to napredak u odeljku vladavine prava", objasnio je on.

Dačić je napomenuo da bi bilo "velikih teškoća" oko otvaranja klastera u pregovorima Srbije s EU, da nije bilo odluke o ustavnim promenama.

"Dakle, to je jedan veliki korak u evropskim integracijama i sve evropske institucije pozdravlaju taj naš korak", kazao je on.

Kurir.rs/Beta