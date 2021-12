NISAM DOŠAO TEBI DA PODNOSIM RAČUNE, UĆUTI! Dačić pobesneo na Jadranku Joksimović, ali mu ni ona nije ostala dužna! SVE PRŠTALO!

Svađe, čarke, vika i prozivanja, pa onda i ućutkivanje ministara obeležili su sastanak Nacionalnog konventa o EU s predstavnicima vlasti, a tema je bila izuzetno ozbiljna - referendum o ustavnim promenama. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić posebno je bio besan zbog izostanka Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa, ali je svoju ljutnju iskalio na ministarki za evrointegracije Jadranki Joksimović kojoj je rekao da ućuti i da radi svoj posao. Ni ona mu nije ostala dužna, pa mu je povišenim tonom odbrusila da neće da ćuti, a onda i pitala zašto viče. Premijerka Ana Brnabić ćutke je pratila njihovu višeminutnu raspravu koju možete videti u video snimku.

Dačić je najpre rekao da nije korektno što predstavnici Radne grupe, u čijoj nadležnosti i jeste oblast vladavine prava i promene Ustava, ne učestvuju u procesu koji su sami tražili.

- Meni sada kad vas čujem dođe mi da povučem predlog za promenu Ustava - rekao je on.

Kada mu je koordinatorka Nacionalnog konventa Nataša Dragojlović dobacila da se ne može povući, Dačić je odbrusio: "Ne znam što smo prihvatili taj predlog, kad vi niste zadovoljni“.

- Pa ja sam i EU sto puta rekao: napišite sa čim niste zadovoljni - besneo je Dačić, na šta je Jadranka Joksimović uskočila sa komentarom da tu nije reč o EU nego o civilnom društvu.

- Jadranka, nisam prekidao, nemoj da me prekidaš, molim te - uzvratio je predsednik parlamenta.

Zatim je ministarka insistirala na tome da on treba da razjasni, da ne unosi zabunu, a Dačić je rekao da on želi da se i EU direktno izjasni.

- Ne treba meni da se izjašnjavaju, nego treba da se sastanu sa civilnim društvom i sa strankama koje drugačije govore, pa da sa njima rasprave pitanje je l' su to evropske vrednosti ili nisu, to je suština. Meni ne treba Konvent da priča šta parlament treba da radi, jer ja znam šta parlament treba da radi. Nemojte da mislite da ste vi više evropski opredeljeni nego ja. Ja sam otvorio pregovore o članstvu u EU, ja kao predsednik Vlade. Ja sam potpisao Sporazum o viznoj liberalizaciji. Nemoj da sada delimo lekcije, već hajmo da učestvujemo. Ja sam vas pozvao, ali šta sada to znači "mi nećemo da učestvujemo za referendum", ne razumem šta treba sada da radimo, da referendum propadne, da odložimo - podviknuo je Dačić.

Predsednik Skupštine je onda podsetio da ih je zvao ranije, ali da nisu došli zbog kovida:

- Vaš život je vredniji nego moj, je l' da?

Dragojlović mu je odgovorila:

- Dobro, došli smo ove godine... Ne, nego ste vi veći evropejac od nas.

Na to je Dačić skočio:

- Uvek, uvek, u svakome momentu sam dokazao!

A onda je krenula rasprava između predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. Kada ju je ućutkao, ministarka Joksimović je pokrenula žestoki dijalog s Dačićem

Joksimović: "Neću da ćutim, ovo je dijalog, ima da se dijaloški raspravlja“,

Dačić: "Pa raspravljaj ti sa njima, nemoj sa mnom da raspravljaš. Nisam ja ovde došao tebi da podnosim račune. Nemoj ti da deliš lekcije drugima“.

Joksimović: "Ne delim lekcije, nemoj da me ućutkuješ.

Dačić: "Radi ti svoj posao"

Na ovom sastanku u sredu i premijerka Ana Brnabić je iznela oštre kritike na račun civilnog društva, jer je uoči sastanka od Radne grupe dobila pismo s obaveštenjem da njeni članovi neće učestvovati u debati. Predsednica Vlade je rekla da je nedolazak na dijalog "sramota za civilno društvo".

