HRVATSKA PREKO PRIŠTINE UDARA NA SRBIJU: Hoće da nas oslabe, sve je to deo njihove strategije

Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovo upućuje otrovne strele Srbiji! On je u dvpodnevnoj poseti Prištini rekao da će intenzivno raditi na tome da i druge države Evropske unije, koje to do sada nisu učinile, priznaju kosovsku nezavisnost. Milanović je napao i inicijativu "Otvoreni Balkan" tvrdeći da ona "nema dobre namere", ali je za samoproglašeno nezavisno Kosovo rekao da je "predivna država u kojoj se oseća bezbedno".

Zbog čega se povećavaju političke tenzije? Da li Milanović ima takve moći da bi mogao da utiče na zemlje EU da promene svoje strateške odluke? Da li je lažna država Kosovo ponovo krenula u lobiranje?

Gosti Usijanja su Zoran Milivojević, karijerni diplomata i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Treba reći da Milanovićeva poseta Kosovu kao državi je deo i hrvatske strategije vezano za odnose u regionu i odnose sa Srbijom, a postoji namera da se uz podršku NATO Kosovo ojača i da se ojača njihova vojska, jer je vosjka elemenat državnosti, tako da ova poseta je strogo u funkciji interesa Hrvatske i njenoh odnosa sa Srbijom, i zato smo čuli ove poruke, ali MIlanović nema neki jak položaj u Hrvatskoj, kaže Milivojević.

- Hrvatska preko Kosova hoće da vrši direktni uticaj i da slabi položaj Srbije, kaže Beriša.

- Kurti se nalazi u problemu, izgubio je nedavno lokalne izbore, i to je poljuljalo njegovu političku poziciju, a suočen je i sa nekom vrstom pristisaka radi dijaloga, koga on koči, kaže Milivojević.

- Kod MIlanovića stalno vidim potrebu da svoje frustracije leči na Srbiji i predsedniku Vučiću, kaže Beriša.

- Kurti hoće da razgovara samo o priznaju, po principu bilateralnih odnosa dva ravnopravna partnera, a to je nemoguće, kaže Milivojević.

