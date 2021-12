UŽIVO PREDSEDNIK U SJENICI, DO BG ZA 2 SATA: Auto-put za 4 godine i najbolja škola od 10 miliona evra! Sedi Drobnjak tu s narodom!

- I samo da znate koliki su to nenormalni novci - naglasio je predsednik govoreći o putevima i dodao da će to koštati oko milijardu i po. Dočekao ga veliki broj građana

SJENICA - Danas je važan dan i istorijska prekretnica za ovaj deo Srbije. Sjenica je prelep kraj i prelepa opština u kojoj žive i rade pošteni i vredni ljudi, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku obraćanja Sjeničacima.

Predsednik je odmah prešao na temu puteva koji nisu samo važni za ljude koji tamo žive nego i za privredu ali i vezu sa Crnom Gorom.

Obnova doma zdravlja i nova škola vredna 10 miliona evra On je u obraćanju građanima Sjenice naglasio da u martu kreće gradnja auto-puta, koji će biti gotov za 4 godine, na šta je dobio aplauz, zatim nova škola sa olimpijskim bazenom, najlepša i najbolja u Srbiji, vredna 10 miliona evra, zatim vodovod vredan dva miliona evra i kanalizacija, rekonstrukcija doma zdravlja vredna 6 miliona evra... Sedi Drobnjak tu sa narodom! - Sedi Drobnjak tu sa narodom, tu gore... Tako ti je kad kasniš - dobacio je Vučić Zoranu Drobnjaku, prvom čoveku Puteva Srbije.

- Znate li šta će to da znači za ovaj kraj, za turizam... Do Beograda za dva sata i neki minut, do Sarajeva za dva i po sata... Nekada je ljudima bilo daleko, a imate ovu prelepu Peštersku visoravan... Pa za privredu, investitore, biće im sad sve blizu, odmah im je tu auto-put - rekao je predsednik dodavši da će mladi ostajati i da niko neće morati da gleda sinovima i kćerima u leđa dok odlaze u Minhen da bi nešto zaradili.

- Za samo četiri godine, imaćemo auto-put do Beograda - naglasio je predsednik dodavši da sad imamo Beograd na dva i po sata a i Sarajevo će biti na dva i po sata, što će mnogo značiti i Srbima i Bošnjacima.

- U Sjenicu je retko ko dolazio, do Sjenice se teško dolazilo - rekao je predsednik dodavši da to više neće biti slučaj.

- I samo da znate koliki su to nenormalni novci - naglasio je predsednik dodavši da će to koštati oko milijardu i po.

- To znači i dolazak novih fabrika - dodao je on: To su ogromni novci, to država nekad nije mogla ni da sanja... To je 50 km mostova i tunela... To je nešto što menja sve... - rekao je predsednik čestitavši meštanima svih okolnih mesta i gradova koje će povezati ovaj put.

Rasime, koji ti govor čitaš? Pre nego što se obratio građanima i medijima u Sjenici predsednik se našalio upitavši: Rasime, koji ti govor čitaš kad ti spreme više govora...

Sastanak je održan u Opštini Sjenica, kao i potpisivanje sporazuma sa predstavnicima kompanije CRBC.

