ENERGETSKA KRIZA NA KOSOVU: Ko je kriv za kriznu situaciju na KiM?

Energetska kriza na Kosovu sve je očiglednija. Selektivno isključenje struje počelo je pre nekoliko dana i ovakve restrikcije važe i za sever pokrajine. Isključenja traju duže od predviđena dva sata, potrošači čekaju po više sati i to nekoliko puta dnevno. Kosovska elektrodistributivna kompanija (KEDS) apeluje na potrošače da što racionalnije koriste struju i da isključuju kućne aparate čak i kada su bez napajanja, a vlasti iz Prištine tvrde da je razloga za ovakvu situaciju nekoliko.

Ko je kriv za kriznu situaciju na Kosovu? Da li će doći do isključenja južne pokrajine iz Evropske elektroenergetske mreže?

Na ova pitanja odgovor su dali bivši predsednik Privremenog izvršnog veća KiM Zoran Anđelković, profesor Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije i Živojin Rakočević predsednik UNS-a.

- Imaju razloga i jedan i drugi da krive. Nije preduzeto ništa za zimsku sezonu. Termoelektrane su kvalitetne ali nisu održavane. Oni su postali ideološki zavisnici o svemu, pokušali su razne tehnologije da napakuju i ne mogu da iznesu sve to. Ne mogu ni oko čega da se dogovore, podsetimo se samo šta je bilo početkom godine sa gasom. Pre jedno godinu dana je vlast izašla iz energetskog saveza sa Srbijom i formirali je sa albanskom. To im je bila najveća greška. Nemaju nikakvo rukovođenje niti imaju stručan kadar koji može da održava to na pravi način. Kurti je najavio da će doći neki Nemac da napravi plan, kasno se setio jer je zima već u toku, trebao je davno da napravi plan - rekao je Anđelković gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

- Nažalost cela njihova ideologija je samo zamagljivanje suštine, a to je bolji život na KiM. Sve su politizovali i tu su zaglibili. Haradinaj samo priča, kad bi bio na poziciji ništa ne bi uradio. Oni nemaju svoje kapacitete, kada pričamo o KiM oni imaju uglja, ali to je ruska tehnologija. A znamo svi šta su im radili, ponašali su se kao da su jači od SAD. Kod njih ima puno neodgovornosti, oni politiku iskorišćavaju samo da bi se zadržali na vlasti a ne da bi pomogli ljudima. -

- Imamo struju trenutno, ali ne znamo još koliko dugo. Postoji neki plan restrikcija, ali to sve zavisi od sredine. Pre neki dan nije struje bilo 12 sati, mi živimo sa takvim životom i to se proteže decenijama. U ovom slučaju nema stručnjaka i nema Srba. Od 99 godine je taj nacionalizam narastao da je on prešao u ideologiju - kaže Rakočević koji se uključio u emisiju iz Gračanice putem Vibera.

Anđelković je istakao i važnost inicijative "Otvoreni Balkan" jer je prijateljstvo u regionu važno kako bi se nadomestili nedostaci.

