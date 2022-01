ODGOVOR NA TEKST U KURIRU

Nina Mitić, pomoćnica ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, poslala je odgovor povodom teksta koji je izašao u listu Kurir i na portalu Kurir.rs 28. 12. 2021. godine i koji objavljujemo u celosti:

"Kao pomoćnica ministarke, osvedočena borkinja za ljudska prava, kao majka, a pre svega kao žena, oštro osuđujem objave dnevnog lista Kurir, ali i svih onih koji su prenošenjem brutalnih uvreda sa društvenih mreža učestvovali u verbalnom linču kom sam već više meseci izložena. Svoj glas protiv mizoginih grupa dižem ne samo zbog sebe nego i zbog svih građanki i građana Republike Srbije. Podsećam da je u našoj zemlji povreda dostojanstva na osnovu ličnog svojstva oblik diskriminacije koji je uobličen zakonskom regulativom. To, između ostalog, znači da je nedopustivo objavljivanje diskriminatorskih, neprimerenih i omalovažavajućih tekstova i fotografija koje imaju za krajnji cilj seksistički kontekst. Posebno osuđujem vređanje dostojanstva žene, čime se grubo podržava primitivan stereotip o ženi kao o objektu. Žene nisu objekat! Pogotovo ne u Srbiji - zemlji koja ide putem prosperiteta, koja osuđuje govor mržnje i kojoj je krajnji cilj nulta tolerancija nasilja. U svom dosadašnjem radu oštro sam reagovala i stala u zaštitu svake žene koja je bila predmet uvreda i nasilja. I nastaviću u budućnosti da činim isto. Takođe, neće me obeshrabriti ni to što, bez svoje krivice, prolazim kroz verbalni linč od strane onih koji smatraju da je u redu omalovažavati i ponižavati žene. Apelujem na sve medije, medijska udruženja, ali i na sve državne institucije da poštuju propise i profesionalne standarde. I, na kraju, pitam se da li je toliko teško biti samo čovek? Da li je još teže biti žena? Ili nam je i za zrno ljudskosti potrebno pozivanje na zakonsku regulativu?"

