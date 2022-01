MOJ TATA RADOVAN NIJE PIO URIN! Ćerka Sonja Karadžić demantuje abrove na račun urinoterapije DR DABIĆA

BEOGRAD - Postoji urinoterapija, koja je neka vrsta terapije poznate u svetu, on je proučavao literaturu, ne znači da je primenjivao na sebi, kaže Sonja Karadžić, ćerka haškog osuđenika i prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Ona ovako odgovara na pitanje o medijskim spekulacijama, pre svega nemačkih medija, da je Karadžić, navodno, pio sopstveni urin kada je kao doktor Dabić (čiji je identitet napravio dok je izbegavao Haški sud) pribegavao alternativnoj medicini.

- Imate vi i danas ljude koji pričaju o Radovanu da je pio urin ili lečio ljude ovako ili onako... Postoji urinoterapija, koja je neka vrsta terapije poznate u svetu. Postoje autori, mahom ruski, koji su to proučavali i ako je on proučavao literaturu, ne znači da je primenjivao na sebi - rekla je Sonja Karadžić za Srpski telegraf.

Dalje je nastavila, objašnjavajući ovakve glasine, da postoje primeri, "recimo, u našem narodu da ljudi kada se povrede u šumi sekirom, prvo što urade jeste da se pomokre na ranu"

- Zato što se smatra da je urin, koji je toliko puta profiltriran kroz bubrege, dovoljno sterilan da može da pomogde da se to u prvom momentu dezinfikuje. Proučavati to u odnosu na brojne druge stvari koje proučavate, a onda u tome tražiti razlog da nekome prilepite etiketu da je on pio urin, to je van svake pameti - rekla je Karadžićeva ćerka.

Radovan Karadžić je 2019. godine osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora i to, kako je navedeno u presudi, za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Karažić je 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora za iste zločine, a kazna je tri godine kasnije, nakon žalbenog postupka, preinačena i povećana na doživotnu robiju.

