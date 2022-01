BIĆE NOVCA ZA SVE! Ministar Nedimović: Nemojte stajati u redovima za subvenicije DOBIĆETE SVI!

Šansa za srpske proizvode nije samo u Evropi, već se otvara i na tržištima dalekih svetskih destinacija, kako kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Kako da srpski poljoprivrednik plasira svoju robu u svetu, da li je organska hrana nova šansa, kako funkcioniše promet prehrambene robe kroz Otvoreni Balkan, koji je startovao pre nekoliko dana, ali i šta će biti u političkim vodama otkriva u emisiji "Usijanje".

- Otvoreni Balkan je ekonomski, ali mirovni projekat. Sve kreće od ekonomije, a svi ti prelazi koji su nastajali 90-ih godina red je da prvo u sektoru hrane porušimo te barijere. Ovo će doneti korist svima - kaže ministar Nedimović.

- 91 miliona evra je razmena sektora hrane između Srbije i Albanije. Jako važno održavati dobre odnose sa susedima, jer tako u svakom trenutku možete razvijati ekonomiju - istakao je ministar Nedimović.

Kako sada jedan kamion sa hranaom stiže od Subotice do Kumanova

- Kamion se ne zaustavlja na granici, on odlazi pravo na carinu u Vranje. Tu se rasknjiže papiri, više nema i neće biti bar sa hranom na prelazima Preševo-Tabanovce - istakao je ministar.

- Jako mi je drago što je pukla čaša u Tirani na otvaranju samita, premijer Rama ju je slučajno oborio, a naši ljudi kažu da je to na radost. Nije bilo lako, jako su se prepucavali Albanci i Severno Makedonci oko dogovora. Mi smo tu bili kao jagnjad - istakao je ministar Nedimović koji je dodao da je najvažnija promena načina razmišljanja ne samo u Srbiji, već i u celom regionu.

Spominje se i otvaranje posebne trake na prelazu Preševo-Tabanovce za kamione koji prevoze hranu.

- Mislim da će oni koji neće da uđu u Otvoreni Balkan, da će trčati u njega kad vide kada funkcioniše i koliko je dobar profit. Oni tu gledaju da će kao Srbija tu nešto da profitira, a isitina je da svi dobijamo ovim. Zamislite za makedonska vina, albanskom paradajzu, koji su oni naučili fenomenalno da pakuju, koliko će ovo biti značajno. Vidim ja da se svi interesuju za Otvoreni Balkan. Ja se nadam da će ovi iz BiH kad budu videli dobre tekovine Otvorenog Balkana želeti da mu se priključe. Mislim da će mnogi želeti da se priključe ovom savezu - kaže ministar Nedimović.

Gledaocima Kurir televizije želim zdravlje

- Rodio sam se u vreme kada nije bilo popularno slaviti Božić. Najvećim delom odrastao sam uz dedu i babu i to se uvek poštovalo. Uvek je bilo lomljenje kolača, žito, odlazak u crkvu. Sećam se da je sveštenik dolazio kod nas u Mitrovicu, a danas sam bio kod mog oca Duška, posetio sam ga kod kuće. Imao sam potrebu da popričam sa njim. Moja dece uvek vole da pronađu novčić. Lea je danas našla novčić, a ja sam za to baksuz, deci to više znači - istakao je ministar poljoprivrede.

On je dodao da bi gledaocima Kurir televizije jedino poželeo zdravlje.

- Gledaocima bih poželeo zdravlje, da se čuvaju od ove korone. Gledam u crkvi, niko ne nosi masku. Pogledajte cifre, samo zdravlje bih poželeo gledaocima - kaže ministar Nedimović.