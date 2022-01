U NAŠOJ PORODICI JE UVEK VESELO JER SVI PEVAMO: Ivica Dačić otkrio da su u njegovoj kući svi talentovani za muziku

Predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić govorio je o danima kada je bio student, a otkrio je i kada i kako je upoznao svoju suprugu Sanju.

Dačić je svojevremeno pohađao Fakultet političkih nauka, a sada se prisetio svojih studentskih dana.

- Kao što znate, ja sam iz siromašne porodice, bio sam po studentskim domovima tokom studija. Dve godine sam stanovao privatno, ali bilo je vremena kada sam spavao na podu. Na dušeku jednom, nisam imao gde da spavam i jedni prijatelji su mi ponudili da spavam kod njih - kao ilegalac! U jednoj sobi nas četvorica - priča Ivica, pa otkriva kakvo je to vreme bilo za njega:

- Izvanredno je bilo. U to vreme je Milošević dolazio na vlast, dosta se ulagalo u studentski standard. U tom periodu nisam imao neke ljubavi, nije bilo vremena za to. Ja sam svoju ženu upoznao kada je ona imala 20 godina, ja sam tada već imao 27. Dosta mi je bilo tog života, čim sam je upoznao video sam da je ona prava žena za mene. Umori se čovek od tog burnog života, nikada nisam mogao da shvatim neke ljudi koji su sa nekom devojkom po pet godina, a ne uzmu se. Šta to znači? Ona jeste bila mlada, imala je 20 godina, ali ja sam joj rekao: "Hajde da se upoznamo, da ne gubimo vreme", i tako je sve počelo - kaže Dačić.

Kako kaže, kod njega u kući je uvek veselo.

- Kod nas u kući svi pevamo. I moja žena, i moj sin, kao i njegova devojka, koja je od skoro u našoj kući, ona peva izvanredno. Moja ćerka je takođe veliki talenat, ali moja žena... Ona nam je bila skriveni talentar, otvorio sam joj društvene mreže samo zbog toga, naterao me šef kabineta - smeje se političar.

Dačić se osvrnuo i na društvene mreže, pa priznaje da se tamo još uvek ne snalazi baš najbolje.

- Jednom mi je jedna žena pisala da sam joj ja otac... A ona starija od mene! Nešto se tu nije slagalo, ali šta da kažem... Ona meni piše: "Nije korektno što ne brinete o meni", ja gledam godište, ne znam o čemu se radi. Piše mi iz Londona, šalje mi punu torbu igračaka i poslala mi jednom 20 funti! Tati poslala - smeje se Ivica, pa dodaje:

- Ne znam još uvek kako se tačno lajkuje, tako da ne diram ništa, samo gledam, ne bih voleo nešto slučajno Đilasu da lajkujem - priča Dačić kroz smeh.

On se vratio na priču o svojoj supruzi Sanji, za koju kaže da je bila njegova sudbinska ljubav.

Ženu sam upoznao kod svog partijskog kolege, ona je bila njegova ćerka, tadašnjeg sekretara SPS-a u opštini Rakovica. Desila se jedna situacija da je jedan moj prijatelj rekao: "Slušaj, sviđaš se jednoj mojoj drugarici, ali neću da ti kažem kojoj", ja kažem to je najgore, kad ti ne kažu o kome se radi. Ja odlučim da joj napišem pismo, iako ne znam o kome se radi, i pošaljem ga po njemu. Mesec dana nije hteo da mi kaže o kome se radi i jednog dana dolazi ona, seda za naš sto i donosi mi pismo. Tako je sve krenulo, posle šest meseci smo se verili, a šest meseci nakon toga smo se venčali - otkriva Dačić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

