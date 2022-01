ŠEF POSLANIČKOG KLUBA SPS ZA KURIR: Milićević: Aktuelni ekološki protesti su klasična zloupotreba ekologije u političke svrhe!

Aktuelni ekološki protesti su klasična zloupotreba ekologije u političke svrhe, zarad sticanja jeftinih političkih poena. Nedostatak ideja i programa, manjak političke moći i uticaja, vrlo često dovodi do najprimitivnijeg ponašanja. Niti je to politika, niti je to suština postojanja politike, kaže u intervjuu za Kurir šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije (SPS) Đorđe Milićević.

- Manje-više na ulici ćete, na takozvanim protestima, uvek viđati ista lica, bilo da je reč o ekologiji, antivakserima, antiglobalistima. Suštinsko pitanje je kakve veze, recimo, Rio Tinto ili preambula, koja se često zloupotrebljava, ima sa izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i sa Ustavnim promenama? Naš cilj je potpuno jasan - ojačati i osnažiti srpsko pravosuđe, odnosno efikasnost i nezavisnost srpskog pravosuđa. Upravo zahvaljujući ovoj inicijativi koja zapravo jeste najvažniji reformski proces koji se odvija u Srbiji, otvoren je Klaster 4 ili Zelena agenda, koja podrazumeva transportnu politiku, energetiku, trans-evropske mreže, životnu sredinu i klimatske promene. I da me je neko pitao koji bih klaster želeo da bude otvoren u ovom trenutku bez obzira na to što je ovo najskuplji klaster za koji nam je potrebno preko 10 milijardi evra, upravo zbog dnevno političkih dešavanja, moja želja bi bila Klaster 4 - navodi Milićević.

Kada već govorimo o opoziciji, izvesno je da će sve opozicione stranke na izbore naredne godine. Kome dajete šansu da pređe cenzus?

- Dobro je da su konačno shvatili da je bojkot propao, kao i to da su evroparlamentarci jasno videli suštinski cilj koji želi postići jedan deo opozicije kada je reč o međustranačkom dijalogu. Za njih je sve ovo bila farsa i zavaravanja javnosti, kako bi od sebe napravili žrtve, a rezultat je trebao da bude dolazak do vlasti i privilegija bez izbora. Naravno, demokratija se u Srbiji ostvaruje na izborima. Da bi dobili poverenje građana nije dovoljno da pričate ono što bi građani želeli da čuju, zapravo bajke, potrebni su rezultati, potreban je jasan program, odnosno odgovor na ključna pitanja. S obzirom da smo nakon okončanog dijaloga imali prilike da sagledamo političko delovanje jednog dela opozicije, satkano od konstatacije: „što gore po Srbiju to bolje po nas“, sa osnovnim načelima ostrašćenosti, mržnje, nekakve lustracije i protesta, ne bih se usudio da za bilo koju vanparlamentranu stranku u ovom trenutku kažem ili licitiram da će preći cenzus, pa makar on bio i tri odsto.

Ipak, da li neko iz opozicije predstavlja za vas opasnost na beogradskim izborima?

- Mislim da su rezultati rada republičke i gradske vlasti u Beogradu i vidljivi i prepoznatljivi i da će ih građani vrednovati na pravi način 3. aprila. Ne vidim alternativu u opoziciji koja bi bila oličena u snazi argumenata, čini mi se da se više koristi snaga sile, a potpuno sam ubeđen da to nije ono što građani očekuju od ozbiljnih i odgovornih političara.

A gde sebe vidite nakon izbora? Kao dugogodišnji visoki funkcioner SPS, razmišljate li eventualno o nekom ministarskom mestu?

- Sebe pre svega vidim u Socijalističkoj partiji Srbiji uz jasnu i nedvosmislenu politiku predsednika SPS Ivice Dačića. Daleko važnije i zrelije je razmišljati u pravcu koliko je važno što lideri SPS i SNS, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić razmišljaju strateški a ne stranački. Što su doneli zaključak o nastavku veoma uspešne saradnje nakon narednih izbora. To je sigurno garant političke stabilnosti i politike kontinuiteta koja će omogućiti dalji napredak, prosperitet i razvoj Srbije uz jasno definisan program do 2030. godine. SPS kao državotvorna stranka interes države i naroda uvek stavlja ispred pojedinačnih ili stranačkih interesa.

Ipak, ako vam se ponudi ministarska fotelja, koji resor bi vam najbolje "legao"?

- Ne bi bilo ni kulturno, ni politički, lično govoriti o tome. Na meni je kao šefu poslaničke grupe SPS da svoj posao obavljam odgovorno, ozbiljno i posvećeno. Uvek sam vojnik partije i radiću sve poslove koje mi partija i predsednik stranke povere u najboljem interesu građana.

