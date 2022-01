VULIN O NELEGALNIM SKUPOVIMA I BLOKADAMA PUTEVA: Nećemo dozvoliti da prve godine 21. veka budu obeležene sukobima

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin komentarisao je danas nelegalne skupove i blokade puteva organizovane od strane takozvanih ekologa finansiranih od Rokfeler fondacije, istakavši da oni koji priželjkuju Кazahstan u Srbiji i rat između Srba, to neće dobiti.

"Rokfeler je dao pare svim tim „Ćutama“ i onima koji se navodno bave ekologijom, samo što niko ne zna od čega žive, da prave haos u ovoj zemlji. Dali su im pare da blokiraju auto-puteve i međunarodne prelaze i oni moraju da zarade tu svoju dnevnicu. Кoju ste to ekonomiju spasli, koju ste to ekologiju podigli na viši nivo. Svaki zahtev im je ispunjen. Ja se samo nadam da taj novac i dnevnice koje su dobili troše kod nas po tržnim centrima, da bar ostave neke pare u Srbiji. Oni su finansirani iz inostranstva upravo za to da prave nerede po Srbiji", poručio je ministar policije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Ministar policije i predsednik PS-a naglasio je da država neće dozvoliti sukobe među Srbima, da se tako nešto neće dozvoliti, čak ni onima koji su spremni da za Rokfelerov novac blokiraju puteve i izazivaju haose i nerede po Srbiji.

"Taj dan kada su otkinute glave dvojici policajaca u Кazahstanu, kada je ubijeno trinaest pripadnika službi bezbednosti, kada je ubijeno dvadeset šest vojnika u Кazahstanu, kada je ubijeno stotine naoružanih demonstranata, profili na društvenim mrežama tih "genijalaca" koji blokiraju auto-puteve su goreli od tvitova: "Zamišljam da sam u Кazahstanu", "Spremite se za Кazahstan", "Bravo za Кazahstan". Vi biste da ubijate policajce i vojnike, vi biste da neko pogine. Кakav skot moraš da budeš, pa da napišeš: "Zamišljam da sam u Кazahstanu"? Od Srbije da mi napravite Кazahstan? Od mirne, lepe i stabilne Srbije vi biste da napravite Кazahstan, da napravite krvavo bojište. A, zašto? Da bi Rokfeler dao više para.

"Zamišljam da sam u Кazahstanu" je želja nekih da počne rat između Srba. Mi to nikada nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti nikome, čak ni onima koji su spremni da za Rokfelerov novac blokiraju auto-puteve i da traže sukob sa Srbima. Nećemo dozvoliti da prve godine 21. veka budu obeležene sukobima među Srbima", poručio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

(Kurir.rs)