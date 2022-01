ŠIPKA UBAČENA DA RAZORI MLIN?! Čučković otkrio detalje havarija u elektrani i optužio ministarku ZORANA MORA DA PODNESE OSTAVKU

Predsednik GO Obrenovac Miroslav Čučković navodi da su havarije u energetskom sistemu tokom nekoliko prethodnih meseci klasična sabotaža i naglašava da resorna ministarka Zorana Mihajlović hitno mora da podnese ostavku zbog niza propusta.

Poslednji u nizu incidenata koji je potresao energetski sistem, podsetimo, bio je veliki požar koji je u ponedeljak oko 22 sata izbio na traci broj 3 odlagača na kopu "Tamnava - Zapadno polje" u Rudarskom basenu "Kolubara" . Ugašen je nekoliko sati kasnije, nije bilo nastradalih, ali je šteta veća od 19 miliona evra.

foto: Youtube Printscreen/RTV Mag

- Obrenovac i Lazarevac su lokomotive razvoja Srbije i Beograda. Rudari "Kolubare" i radnici Termoelektrane "Nikola Tesla" su uz našu Srbiju bili decenijama unazad i i tako će biti i ubuduće - rekao je Čučković u jutarnjem program Kurir televizije.

Čučković se osvrnuo na niz havarija u poslednjih mesec dana i naglasio da postoji velika sumnja da su u pitanju sabotaže.

- Imamo tu vrstu sumnje koja se potvrđuje i zvaničnim istragama. Od 11. decembra, kada je bila prva "havarija" na termoelektrani, a nakon toga i kroz pet narednih incidenata, pokazalo se da je to vrlo smišljeno rađeno i rađeno tačno po onim segmentima koji mogu da unište sistem. Prvi udar je bio na same blokove Termoelektrane "Nikola Tesla" i on je sproveden sa namerom da se potpuno zaustavi sistem da bi se sprovelo nepoverenje kod građana - rekao je predsednik GO Obrenovac.

foto: Kurir televizija

Čučković se osvrnuo na resornu ministarku Zoranu Mihajlović i navodi da ona pod hitno treba da podnese ostavku.

- Njenim stupanem na čelo ministarstva daju se krila onim ljudima koji su sami rudari ražalovali. Nekadašnji lider sindikata gospodin Đorđević, koga su rudari smenili, dobija od strane ministarke vetar u leđa kako bi se ona obračunala sa (sada već bivšim v.d. direktora EPS Miloradom) Grčićem. Vi ste svedoci njenih svađa i sa ostalima u energetskom sektoru i stvaranje sve te atmosfere gde ljudi koji su smenjeni zbog nerada, kao na primer gospodin Milijanović, koga je Grčić smenio pre godinu dana, postaju pomoćnici ministra energetike. Onda se dešava da imate opstrukciju oko otvaranja polja, a za vreme te opstrukcije gospodin Milijanović isplaćuje samom sebi 42 miliona dinara za kuću svoga tate. Sve to su posledice koje imamo danas na terenu, a to je da se sprovode jedna po jedna smišljena sabotaža svakih nedelju dana - istakao je Čučković.

Nabrojao je i ostale havarije za koje tvrdi da nisu mogle biti same od sebe proizvedene.

- Druga sabotaža je bila unošenje nemira među ljude odnosno radnike. Postavljeni su požari tamo gde se suši ugalj za stanovnike odnosno za radnike. Treća i četvrta sabotaža bila je vezana za blok B1. Ne možete jedan mlin B1 bloka da razorite bez toga da ubacite jednu veliku metalnu šipku i da ona izazove eksploziju mlina. Bageristi koji tokom rada pronađu neki metalni deo, koji može da ugrozi mlin, zaustavljaju rad i za to što su pronašli dobiju nagradu. To se zna decenijama unazad. Poslednji slučaj je da se baš na polju koje daje najkvalitetniji ugalj zapali odlagač. Do tog polja vozite se inače njihovom takozvanom majmunarom nekoliko desetina minuta. A vi imate da opozicioni aktivisti već u 22.30 sati imaju snimke amaterske sa mobilnih telefona i direktno ga prenose Đilasovi i Šolakovi mediji - istakao je Čučković.

Dekan fakulteta za studije bezbednosti "Edukons" Miroslav Bjegović saglasan je sa Čučkovićevim rečima i dodaje da je zapanjen da niko nije reagovao još ranije jer je sada već velika šteta.

foto: Kurir televizija

- Ovo je klasična sabotaža. Ali pravo pitanje je zašto mi to dozvoljavamo? Zašto se čekalo tri meseca da bismo imali ovakve ogromne štete? Sada je šteta veća od 20 miliona. Ovde se radi o klasičnom korporacijskom kriminalu. Udar na elektro-energetski sistem Republike Srbije jeste udar na kritične infrastrukture koje su pod lupom inostranih centara moći - rekao je Bjegović.

(Kurir.rs)

