OPOZICIJA OPET ODLOŽILA SAOPŠTAVANJE ODLUKE: Ne mogu da nađu predsedničkog kandidata, pa izmislili napade!

teško do konkrentnog imena

Iako su predstavnici opozicije okupljeni oko lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i Narodne stranke Vuka Jeremića najavili da će ime svog predsedničkog kandidata objaviti početkom januara, to se ipak nije dogodilo. Sada su rok pomerili tek za sredinu februara. Tvrde da to rade kako vlast ne bi napadala njihovog predstavnika, ali analitičari smatraju da je pravi razlog taj što zapravo kandidata i nemaju.

Prolongiranje

Sam Đilas je, naime, tokom decembra prethodne godine najavio da će nakon novogodišnjih i božićnih praznika pred građane izneti ime svog predsedničkog kandidata. Ipak, to se do danas nije desilo, a Sanda Rašković Ivić iz Narodne stranke pre dva dana je rekla da će ime kandidata za predsednika objaviti tek oko Sretenja, to jest sredinom februara, navodno da bi predstavnici vlasti imali manje vremena da ocrne dotičnu osobu.

- To se prolongira, mislim da će to biti u poslednji momenat, kad se raspišu izbori - rekla je Rašković Ivić gostujući na N1.

Zasad su se kao potencijalni kandidati opozicije za predsednika pominjali nekadašnji guverner NBS Dejan Šoškić, zatim nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, pa i profesor Beogradskog univerziteta u penziji Vladeta Janković, koji je pak sam rekao da su male šanse da ga u to ubede.

Teško do imena

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da deo razloga zaista leži u tome da je predstavnike opozicije strah od napada na predsedničkog kandidata.

- Ta vrsta spremnosti, odnosno nespremnosti da se prođe kroz taj postupak kritika je vrlo vidljiva kod opozicije, i to je sigurno jedan od razloga što još uvek ne izlaze sa imenom kandidata. No, verovatno da i ne postoji dug red onih koji bi voleli da budu kandidati opozicije za predsednika. Tražiti kandidata koji nije iz redova političke elite u užem smislu nije lako jer se takvi nerado upuštaju u takve podvige - smatra Stojiljković.

Sličnog je mišljenja i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid):

- Mislim da jeste jedan od razloga strah od napada na kandidata i da je procena tog dela opozicije takva da veruju da će napraviti bolji rezultat ako kandidat bude prisutan samo koliko je potrebno u političkoj kampanji. Ipak, tu je i drugi razlog. Manje nesaglasnost, već to što nemaju dobrog kandidata, još uvek ga nisu našli, nekoga ko može da ispuni sve neophodne uslove, odnosno opoziciona očekivanja po pitanju izbornih rezultata.

