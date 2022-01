UŽIVO! VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Ponosan sam, ono što smo uradili za Srbiju mi je vratilo veru!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije u večerašnjem gostovanju na televiziji RTS govoriće o mnogim aktuelnim temama.

- Možda sam i kasnio sa odlaskom u Priboj, bolje ikad, nego nikada. Naš posao je da brinemo i da rešavamo probleme. Na ovom važnom putu mogao sam da vidim šta smo radili i uradili, i kada krenete, videte autoput Miloš Veliki, a onda vidite Čačak-Pakovraće koji će uskoro biti gotov - rekao je Vučić.

- Moj posao i ljudi koji vode ovu zemlju je da brinu. Kada krenete, idete auto-putem Miloš Veliki, završava se put Čačak-Pakovraće, za nekoliko meseci do Požege auto-put. Ponosan sam, ono što smo uradili za Srbiju mi je vratilo veru.

Predsednik je napomenuo da je bio posebno ponosan kada je razgovarao sa ljudima zaposlenima u dve kompanije, turskoj i srpskoj.

foto: Printscreen/RTS

Stižu putevi, gas, vodovod, kanalizacija, zaposlili smo za dve godine 600 ljudi u Priboju, a očekujemo još 400. Priboj se podiže, a bio je najudaljenija jugozapadna tačka u Srbiji, sa ne lakom istorijom. Posle uništenog FAP-a. To su sjajne vesti, to ljudi vide i znaju, hvalili su i Srbi i Bošnjaci.

Predsednik je istakao da mu je najveća briga što građani malo pričaju i još manje se razumeju.

- U eri socijalnih mreža, uvek smo krivi mi koji u svemu tome učestvujemo, posebno oni koji se nalaze na vlasti. Napravljena je atmosfera u kojoj nema poverenja, koju Srbi i Bošnjaci grade decenijama. Nije to od juče, to je napravljeno odavno. Na digitalnom zidu se pojavilo 500.000 uvreda protiv Srba i Obrnuto. U Priboju se dogodilo više stvari, ne samo da su policajci u civilu pevali pesme koje ne smeju da pevaju i za to su kažnjeni. Srbi mi kažu, ali oni su posle toga govorili kako će da mu zakolju dete, a onda se pojavio snimak kako dečaci od 18 godina pevaju pucaju džamije.

Jedan čevabdžija me ja zaustavio i rekao: "Niko me nije dirao, ali sam se osetio uplašeno", sačekao me je ispred i fino smo se pozdravili. Niko ne sme da se oseća uplašeno, moraju da imaju zaštitu države - istakao je Vučić.

- Prošle su generacije, mi koji znamo šta su sukobi i ratovi. Dolaze generacije koje ne znaju, koji imaju osećaj da su uvek bili poniženi i da je vreme za našu ili njihovu pravdu. Kod ovih drugih, kad kod Srbija ne kleči i jača, osetićete malim delom stvarni osećaj straha, a većim delom političku kampanju.

Predsednik će izneti stav o Otvorenom Balkanu, Republici Srpskoj, pregovorima sa Prištinom, odnosima sa velikim silama, medijima i izborima koji predstoje.

Šta Srbija može da učini za Novaka Đokovića, ali i druge svoje građane koji se nađu u sličnoj situaciji u inostranstvu, da li su predložene ustavne promene najbolji način da se pravosuđe izoluje od partijskih uticaja, da li Srbija vodi doslednu antipandemijsku politiku, neka su od aktuelnih pitanja o kojima će svoje mišljenje izneti predsednik Srbije. Biće reči i o iskopavanju litijuma i građanskim protestima tim povodom, kao i o energetskoj situaciji u zemlji i svetu, subjektivnim i objektivnim razlozima za uvoz skupe struje.

Kurir.rs