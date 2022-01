USIJANJE: EVO ZA ŠTA TAČNO GLASAMO NA REFERENDUMU! Ovo su promene koje će uslediti, ako NAROD GLASA ZA "DA" 16. januara!

Kada se čuje rogobatno pitanje "Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava" mnogim građanima nije sasvim jasno šta to konkretno znači, a ostalo je još samo četiri dana do referenduma na kome će oni koji izađu, zaokružiti "da" ili "ne".

Zbog čega je važno da se ljudi izjasne u nedelju 16. januara?

Gosti večerašnje emisije "Usijanje" su Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije i dr Svetlana Nenadić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije, ističe da građanima treba da bude jasno na šta se odnosi pitanje na referendumu, ali da je ono postavljeno apsolutno u skladu sa zakonima i Ustavom.

Pitanje jeste rogobatno, ali je postavljeno u skladu sa zakonima i Ustavom. Činjenica je da se ovime dobija nezavisno sudstvo i pravosuđe. Ovo je jedna veoma kompleksna tema. Pojednostavljeno rečeno, zašto je građanima važno da je sudija nezavisan? Koliko je važno da svako od nas dobije sudsku presudu u razumnom roku, toliko je važno da te sudske odluke budu pravične. Sudija mora da ima garancije nezavisnosti. A to je u interesu građana. Ova rešenja garantuju nezavisnost. - rekla je u emisiji Usijanje Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije.

Dr Svetlana Nenadić objasnila je da ako se bude izglasalo "da" na predstojećem referendumu - biće izmenjeno 29 amandmana.

- Ključna stvar su tri pravca promena, što se tužilaštva tiče. Prvi je depolitizacija. To znači smanjenje uplitanja politike u rad Tužilaštva. Drugi pravac je jačanje autonomija. To znači da njihove odluke neće morati da zavise od njihovih nadređenih. Treći pravac je slabljenje moći republičlkog javnog tužioca, gde se praktično napušta jedan strogi piramidalni sistem, kakav imamo od kraja Drugog svetskog rata. To je sistem sovjetske prokurature. U tužilaštvu se funkcioniše po principu stroge piramide. Ako se ovi amandmani usvoje, biće to jedan fleksibilniji sistem. Postajemo sličniji tužilaštvima u Evropi - rekla je u emisiji Usijanje dr Svetlana Nenadić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Promene će se odnositi i na izbor sudija.

- Iznosi se teza da će Visoki savet sudstva po strukturi biti isti ili lošiji. To apsolutno nije tačno. Broj članova jeste isti, ali ne i struktura. Ostaje šest sudija. Ostaje predsednik Vrhovnog kasacionog suda, po službenoj dužnosti. Umesto ministra pravde, kao predstavnika izvršne vlasti i predsednika skupštinskog odbora, kao predstavnika zakonodavne vlasti i prfesora i pravnika, imaćemo četiri istaknuta pravnika. Ova rečenja jesu unapređenje. Takođe, predsednik Visokog saveta sudstva biće sudija, biraće ga šlanovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija koji su izabrani na neposrednim izborima od strane sudija, a njegov zamenik biće iz drugog dela i to predstavlja vid društvene kontrole, a to su ti istaknuti pravnici. Dakle od 11 članova, samo 4 će birati Narodna skupština - objasnila je Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije.

Kako ističe dr Svetlana Nenadić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca desiće se niz promena u radu tužilaštva i te promene neće biti samo kozmetičke.

- Desiće se niz promena. Sada imamo javne tužioce, to su šefovi tužilaštva, i zamenika javnog tužioca. U tužilaštvu postoji tzm. monokratsko rešenje. Taj javni tužilac i samo on je šef tužilačke funkcije. Ono što smo mi tražili je da se to promeni. Tražili smo da nosioci javnotužilačke funkcije budu zamenici javnog tužioca i zato oni gubi naziv zamenici i postaju tužioci - ističe dr Svetlana Nenadić.

Kritike su usmerene na to da će vladati "sudokratija". Ono što je bitno je činjenica da sudija za svoju funkciju ima dva osnova i temenja za fukciju, a to su - profesionalni i demokratski temelj.

- I sudije i tužioci da bi došli do funkcije moraju da prođu mnogo škola, obuka i iskutva. Odluku nikad ne donose diskreciono. Moraju d aprimene zakon. Postupak primene zakona, možda deluje pravnim laicima. Da bi neko posato sudija ili tužilac on mora da ime dvostruki legitimitet. Mora da dobije zu svoju funkciju i da ima dva temelja. Prvi je profesionalni, gde mora da ima znanje i iskustvo. Frugi je demokratski legitimitet. Ovo je nesporno. Problem je ako ljudi misle da samo narod o tome odlučuje. Pa onda treba da se postavi pitabnje zašto onda narod ne odlučuje ko će da postane pilot, hirurg i slično. Narod, uslovno rečeno, može, mora i treba da da demokratsku osnovu za izbor sudija, ali ne sme da bude presudan - rekla je u Usijanju dr Svetlana Nenadić.

