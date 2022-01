Šolak naručenim tekstovima pokušava da skine ljagu sa svog imena: Matić otkrio šta stoji iza PRANJA BIOGRAFIJE milijardera

Javnost su preplavili članci o srpskom milijarderu Draganu Šolaku, koji je smešten u društvo sa svetskom elitom, ali to je bio samo providan pokušaj skidanja ljage sa imena, smatra Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Matić navodi da je vlasnik Junajted grupe, nakon kupovine Sautemptona, pokrenuo svoj uhodani medijski mehanizam kako bi u javnosti stvorio lažnu sliku o sebi kao čoveku koji je na Balkanu ostvario američki san.

- Da je u pitanju biznismen koji ima normalnu biografiju i da je to stvarno američki san ne bi nas to toliko neprijatno iznenadilo. Pojavila se serija tekstova, gotovo isti dan, a nedelju dana nakon objave o kupovini jednog engleskog kluba. Vi po strukturi tih tekstova to nisu novinarske reportaže, nisu istraživački ili informativni tekstovi, već su u pitanju PR tekstovi koji veličaju njega i njegovu biografiju. Zapravo ga predstavljaju kao borca za demokratiju u Srbiji devedesetih, koji je kasnije imao vizionarstvo i biznis ideje koje je ostvario na tržištu, a sada se svrstava zajedno sa vlasnikom Red Bula, koji je inače vlasnik Denver Nagetsa gde igra naš Nikola Jokić - rekao je Matić za Jutarnji program Kurir televizije.

Matić tvrdi da se Šolak od početka bavio biznisom ne nedozvoljen način.

- Očigledno je smešno jer znate da se čovek bavio laso biznisom, a laso se zove zato što su njegovi operateri prebacivali kablove sa zgrada bez pristanka stanara i bez ikakvih dozvola i tako je širio svoju mrežu u vreme starih vlasti. On je svoj biznis širio na jedan krajnje nelegalan i brutalan način. Sada zaradu od toga ulaže u sport, ali ne zbog dobrobiti sporta već da bi ostvario svoje neke druge ciljeve - rekao je izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Matić se osvrnuo na to zašto i na koji način su mediji oslikali Dragana Šolaka.

- Mediji koji su direktno u vlasništvu Šolaka i mediji nad kojom nema vlasništvo, ali ima kontrolu preko donacija ili reklamnog prostora, uskoče kada je to potrebno. Jutarnji list je imao tu funkciju, ali nije samo on, sličan tekst je objavila i dnevni list Nova i portal Radio Slobodna Evropa i to kao autorski tekst, veoma opširno uređen. Tamo je Dragan Šolak predstavljen kao deo svetskog krema u biznisu, a ne da je koristio sva moguća sredstva i prljave trikove da se obogati. Nažalost, mi ne možemo da kažemo da je na kriminalan način stekao tu imovinu jer nije imao nikakvu zakonsku prijavu, ali u etičkom smislu možemo stvarno reći da je kršio sva moguća pravila i zloupotrebljavao državne resurse i da je uzimao struju od građana - rekao je Matić.

Objasnio je i na koje sve načine je Šolak probao da ukloni Telekom iz opticaja i šta će još uraditi.

- Šolak je 12 godina imao monopol na prenos utakmice Premier lige. Sada je u slobodnoj utakmici izgubio od Telekoma koji je otkupio za narednih šest godina ta prava. On sada ne može da se pomiri sa tim jer to ozbiljno ugrožava njegov biznis koji se do sada zasnivao na monopolu. Pošto se sa tim ne miri, pokušao je da izlobira da je to udar države Srbije, napad na slobodu medija i gušenje medija u vlasništvu Junajted grupe i zahtevao je po tom osnovu da Premijer liga raskine ugovor sa Telekomom. Kad to nije uspelo odlučio se za drugačiji pristup. Kupio je jedan premijerligaški klub kako bi postao suvlasnik Premijer lige i dobio pravo glasa, ali i direktan pristup ka menadžmentu. Ovde se pored toga krije i namera da se pripremi materijal za arbitražu u Vašingtonu protiv Telekoma i države Srbije gde traži stotine miliona evra odštete koje je navodno izgubio u slobodnoj utakmici sa Telekomom - rekao je Matić.

Izvršni direktor CEZOM-a istakao je da Šolak ne može da pobedi u Vašingtonu, ali da će to biti ipak bespotrebni gubitak novca za državu Srbiju i Telekom.

- S obzirom na to da je pokrenuo arbitražu u Vašingtonu, koju će verovatno da izgubi jer nema osnova, svakako je angažovao veoma ozbiljnu advokatsku kancelariju koja ima visok procenat dobijenih arbitraža. Zbog toga država Srbija mora da uloži u isto tako dobru advokatsku kancelariju koja će dosta koštati i to su već ti nepotrebni troškovi koji će biti sa obe strane. To je izraz njegovog hira - istakao je Matić.

