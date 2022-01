NEDIMOVIĆ O BULATOVIĆU: O poljoprivredi ništa ne zna! Mogao je Mariniki da ukaže da se ne blamira s kokoškama u Moroviću

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović odgovorio je na niz optužbi koje je izneo Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.

Bulatović je najpre na tviteru tvrdio da je "SNS uništio stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, dakle kompletnu poljoprivredu", te da "stvara poljoprivredna gazdinstva poput onog u Jovanjici".

Reagujući na to, Nedimović je upitao da li "kvaziopozicija stvarno misli da ako sto puta ponovi da SNS i Aleksandar Vučić moraju da odu s vlasti, da će se to i desiti".

- Da li stvarno misle da ako sto puta slažu i izmisle afere da će one postati istinite? To što ste uzeli nekog ko nije iz kruga dvojke da vam, ako mogu tako da kažem, "vodi" poljoprivredu u stranci, to ne znači da ste završili posao. Posebno ne nekog Bulatovića koji većinu vremena potroši naglabajući o tobožnjim aferama i stanju na selu, o kojima uzgred nema blage predstave, ni da li su tačne, ni šta tu ko od njih i o čemu laže. Mogao je bar da koleginici Mariniki ukaže da se ne blamira sa kokoškama u Moroviću za koje joj se priviđalo da su narkodileri. Kad već ništa drugo ne zna, ni o izmišljenim aferama, o poljoprivredi tek, mogao je bar to da zna, jer mu je farma na samo 20 km od kuće. Šta od takvih onda i očekivati da mogu da urade dobro i pametno? - naveo je Nedimović i dodao:

- Mada, možda je i znao, ali je onda još gore po njega, jer je svesno sa svojom koleginicom Marinikom slagao građane Srbije i po ko zna koji put su se do guše uvalili u svoje laži. Ja bih isto voleo, vajni eksperti, da sam u životu mogao da samo izgovarajući želje, postižem ciljeve i menjam stvari, ali tako ne ide. Narod mora da vidi da ste nešto uradili. Mora da vidi da ste bar onu kućicu za kera, koju sam vam pominjao, napravili propisno i pošteno. Vidim da niste još, a i pošto vam je mozak namešten da smisli samo kako će u fotelju da se smesti, zato je nećete ni napraviti, niti odmaći igde. Pošto se vidim nadate i glasu ponekog seljaka, probajte onda da medju njih pošaljete nekog ko će znati da im ponudi bar neko konkretno rešenje, a ne da im priča kako će oni koji su ih brutalni pokrali, sada da ih čuvaju. Bez brige gospodo. U lažima jeste izgubili kompas, ali će vam narod u aprilu objasniti gde vam je mesto, kad već meni ne verujete.

