IVICA DAČIĆ OTVORENO ZA KURIR: Ne plašim se da će se SPS utopiti u SNS ako na izbore budemo izašli na jednoj listi!

Predsednik SPS i šef skupštine Ivica Dačić kaže u razgovoru za Kurir da ga ne dotiču priče da će se socijalisti "utopiti" u SNS ako na predstojeće parlamentarne izbore budu izašli na zajedničkoj listi.

Govoreći o sutrašnjem referendumu o promeni Ustava u delu o pravosuđu, on kaže da očekuje da će građani velikom većinom da potvrde da žele promenu ovog akta.

Najavili ste da ćete posle izbora sesti s Vučićem i dogovoriti da li idete na izbore s jednom ili odvojenim listama... Šta je stav socijalista? Ako ste ih uopšte i pitali?

- Da ste član SPS znali biste da sam ih pitao i da o tome pričamo već nekoliko meseci! Imaćemo još jednu rundu razgovora sa Vučićem i rukovodstvom SNS odmah posle praznika, u međuvremenu imamo stalnu komunikaciju, procenjujemo šta je najbolje i za nas i za njih. Imamo jasnu poziciju da podržimo Vučića i da on bude naš zajednički kandidat, naravno, ako bude odlučio da se kandiduje. Vučić na mestu šefa države najbolje oslikava našu zajedničku politiku i ciljeve.

foto: Aleksandra Čolić

Koji su argumenti onih socijalista koji se ipak protive "utapanju" SPS?

- Nema tu argumenata, ima samo nekog nerealnog straha, a pre svega nekih ličnih interesa i sujeta. Mi smo sa SNS u savezu skoro deset godina i jesmo li se utopili ili izgubili identitet? Pa nismo! A sve to vreme imamo priče o nekom utapanju u SNS i gubljenju identiteta. To su prazne priče.

Prošlogodišnja vest da ćete biti predsednik Skupštine (posle šefa diplomatije) retko koga nije iznenadila i mogli su se čuti komentari da ste "pali s konja na magarca"... Nadate li se da ćete posle 3. aprila ponovo biti na konju?

- I tada sam pričao da je predsednik Skupštine apsolutno najveća čast i najviša dužnost koju sam imao u svojoj karijeri, a bio sam i premijer i ministar važnih resora. Ne razumem odakle to potcenjivanje uloge parlamenta i njegovog predsednika i te asocijacije "s konja na magarca". Pogledajte samo koliko je važnih odluka prošlo kroz parlament u proteklih godinu i nešto dana. Ja odlično znam koliko je parlament važan u političkom životu, sledeće godine će biti tri decenije otkako sam prvi put izabran za poslanika i posle toga bio član svakog saziva Skupštine. Šta će biti posle izbora, o tome ćemo tada da razgovaramo, jer tada jedino ima smisla.

Da možete da birate, šta je idealna funkcija koju priželjkujete?

- Ja uvek mogu da biram! Ne postoji idealna funkcija, nije to stvar mesta na koje idete na godišnji odmor, pa tražite gde ćete najbolje da se odmorite. To je stvar dogovora i procene ko može najbolje da obavi neki važan posao za državu.

Kako stojite prema istraživanjima koja verovatno naručujete uoči izbora?

- Zadovoljan sam, ali to ne znači da treba da stanemo i da čekamo da dođe 3. april. Kad ste dugo u politici, onda naučite da sve zavisi od toga kako radite u periodu između dva izborna ciklusa, jer ljudi vrlo dobro vide i pamte sve što ste uradili ili niste.

Kad smo kod toga, Đilas je zapretio da će, ukoliko dođe na vlast, hapisiti one koji stoje iza lažnih istraživanja...

- To je kao ona zloća iz bajke kojoj ogledalo nije reklo da je najlepša, pa ga je razbila. Šta da kažem, hapsiti ljude koji rade svoj posao, mere raspoloženje naroda, to stvarno nisam čuo da postoji ni u nekim diktaturama, a kamoli u demokratiji. Oni mnogo govore o nekim hapšenjima, suđenjima, revanšizmu, zatvaranju medija, oduzimanju dozvola...Kod njih nema ničeg drugog osim represije.

foto: Dragana Udovičić

Opozicija okupljena oko SSP još ne izlazi s imenom kandidata za predsednika... Šta je pravi razlog - taktika, međusobno trvenje ili uopšte i nemaju jaku ličnost?

- Sve to zajedno, osim taktike. Tu nema nikakve taktike, ima samo teških ratova između sujeta. Ja od 90-tih gledam te njihove ratove oko toga ko je lepši, pametniji, ko može da privuče više glasova. Tu se verovatno već sad dele ministarska mesta, direktorske funkcije...

Referendum o promeni Ustava izazvao je polemike, imali ste i svađu s ministarkom Joksimović koja je važan sastanak tim povodom bacila u senku... Šta da očekujemo sutra?

- Građani će glasati i očekujem da će velikom većinom da potvrde da žele promenu Ustava. Posle referenduma, Skupština treba da konstatuje tu odluku i Ustav će biti promenjen. To je dobra odluka, poboljšava naše pravosuđe i ide na korist svih građana. A to što smo se sporečkali na jednoj javnoj raspravi, to je normalna stvar u demokratiji. Samo sam morao da podsetim ljude iz nevladinog sektora da ne mogu u isto vreme da traže da promenimo Ustav, a kad dođemo do kraja tog posla, da oni kažu - e sad nećemo, ne treba referendum.

O bivšem partneru Tadić neka proba da se kandiduje, ali biće bolno za njega foto: Kurir Tadić će se možda ponovo kandidovati i iz njegove stranke tvrde da jedino on ima neke šanse pored Vučića...Bili ste i s njim partner i probajte objektivno da odgovorite - kolike su mu šanse? - Neka ga kandiduju kad su u to ubeđeni! Ja nisam, daleko od toga! On je već imao svoju priliku, bio je osam godina predsednik, svi znamo kako se to završilo i šta je ostalo i od njega i njegovih stranaka. Ne dajem mu nikakve šanse, a naročito ne protiv Vučića. Ali on sigurno i dalje misli da je popularan, omiljen...Pa neka proba, ali kad se bude suočio sa rezultatima, biće bolno za njega.

J. V.