IŠTVAN PASTOR: Sutra je veoma značajan dan, molim građane da izađu na referendum i glasaju za promenu Ustava!

Predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodina, Ištvan Pastor, uoči sutrašnjeg Republičkog referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, pozvao je sve građane da izađu na biračka mesta i zamolio ih da glasaju za promenu Ustava.

"Ljubazno molim sve građane Republike Srbije koji imaju pravo glasa, da se koriste tim pravom, ja ću to svakako učiniti kao i uvek. Mislim da je ovaj sutrašnji dan veoma značajan, jer ćemo se izjašnjavati o promenama Ustava", izjavio je Pastor i dodao:

Molim građane da sutra, kada uzmu učešće u izjašnjavanju, glasaju za promenu Ustava i da podrže one predloge koji su definisani, jer nas to dovodi bliže do generalnog cilja, kako bi nam sudstvo bilo nezavisnije", kazao je Pastor. Takođe, kako ističe, to nam obezbeđuje da poštujemo obavezu koju smo sebi zadali u procesu pregovaranja sa Evropskom Unijom. "Ova sutrašnja odluka je važna i jer ćemo praktično apsolvirati jednu od obaveza tog procesa priključivanja Srbije Evropskoj uniji, gde nam je svakako mesto", naglasio je Pastor. Predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodina, Ištvan Pastor, izaći će sutra na glasanje na biračko mesto u Nosi, u OŠ "Petefi Šandor", u osam časova.

Kurir.rs