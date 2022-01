VLADIMIR ORLIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Srbija je otišla dalje, bez Đilasovog stručnog tima!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić odgovorio je na napade iz opozicije koja je predsedniku Srbije i SNS Aleksandru Vučiću zamerila i to što je saopštio rezultate tek završenog referenduma.

- Komični odavno u svojoj nemoći da se politički suprotstave Aleksandru Vučiću, tajkunski poslušnici i "eksperti" opšte prakse rešili su da ga danas optuže i zbog toga što je - saopštavao rezultate referenduma? Neka budu, bar jednom, iskreni: kriv im je, zapravo, zato što postoji. Što se usuđuje da diše. Zato što radi i zato što ih radom pobeđuje - uvek i svuda. To je njegova prava "krivica". Suludo, ali - tačno. I to je, opet, nešto smislenije i razumnije od svih budalaština koje su izgovorili danas: članovi Đilasovog "stručnog tima", njegovi privesci i bivši funkcioneri, NVO "eksperti", uz besomučno trubljenje tajkunskih "medija" - poručio je Orlić.

On je podsetio da je najnormalnija praksa da se saopštavaju rezultati nakon zatvaranja birališta.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ne samo da je to činio godinama Aleksandar Vučić, u svojoj stranci, naravno, već su to isto radili i svi drugi. I nikom nije na pamet palo da tu ima bilo šta sporno, jer - nema. Niti je bilo kome ikada došla ta "genijalna" misao - da se time "unižavaju RIK i institucije(??)". Da li možda Đilas smatra da je i on sam kršio ustav onda kada je saopštavao rezultate, samo je to činio u svojoj firmi, koja se lažno predstavljala kao stranka? Ili se dosetio da mu to smeta - tek kad je video rezultate referenduma 2022.? Da li je možda Pajtić samog sebe doživljavao kao Luja XIV u vreme kada je saopštavao rezultate na isti način i na istom mestu, samo posle Đilasa? Ili je postao stručnjak za ustavna pitanja tek kad se do kraja izbrukao u pokušaju da nametne neustavni Statut Vojvodine, u čemu ga je sprečio Ustavni sud - upitao je Orlić i dodao:

- Da li su kojekakve Crte reagovale povodom takvog ponašanja Đilasa i Pajtića, ili su ljubav prema institucijama razvili tek pošto su zajedno sa ovom dvojicom i kompletnom svitom iz bivšeg režima zajedno lomili ograde ispred Predsedništva i jurišali na Aleksandra Vučića? Da li je takvu brigu za "sukob interesa" opskurni Birodi pokazao u vreme kad je žuti tajkun Đilas, čovek koji je drugo ime za sukob interesa, "poslovao" sa javnim servisom, gradskom televizijom, državnim i gradskim ustanovama i preduzećima? Ili ga je briga naprasno napala onog dana kad je dobio svoje mesto u "stručnom timu" prevejanih tajkuna i notornih autokrata, naviklih da gazduju drugim ljudima? Takvi ne treba da se lažno brinu ni za državu, ni za njene institucije - jer upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću danas imamo i jedno i drugo. Da se pitaju kojekakvi tajkunski "eksperti", ne bi od Srbije ostao odavno ni kamen na kamenu. Ali se ne pitaju ništa više, niti će. Uveriće se da je tako i na izborima u aprilu, posle kojih očigledno nemaju ni nameru da saopštavaju rezultate, jer im je već sada jasno da će po njih biti - poražavajući. Tačno je, hoće. Zato pre nego što pokušaju da umesto suočavanja sa narodnom voljom ponovo divljaju po ulicama, jurišaju na institucije i tuđe glave, neka se osvrnu: shvatiće da ih u bezumlju više ne prati - niko. Srbija je otišla dalje, bez njih. U mraku najcrnje prošlosti ove zemlje ostali su - potpuno sami.

Kurir.rs