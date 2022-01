UBILI SU MI MUŽA, A SAD ME TARGETIRAJU! UDOVICA OLIVERA IVANOVIĆA ZA KURIR: Ovo je najteži mesec za Bogdana i mene!

Milena Popović, supruga ubijenog Olivera Ivanovića, za Kurir kaže da je januar, mesec u kome je pre četiri godine ubijen njen nevenčani suprug, najteži u godini, ali da gura dalje fokusirana da sina Bogdana izvede na pravi put.

Sa Ivanovićevom udovicom smo razgovarali na dan kada je nastavljeno suđenje pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini optuženima za umešanost u Ivanovićevo ubistvo. No, ona od suđenja ne očekuje bog zna šta.

foto: Kurir

- Od početka mi sve to deluje traljavo. Sama činjenica da smo imali tri optužnice koje su se menjale... Jednostavno, čitav proces mi ne uliva poverenje i čini mi se da se to sve prolongira, da žele da dobiju na vremenu i da se ovo važno pitanje marginalizuje i pošalje u zaborav. A Oliver je izgubio život i epilog bi doneo mir i njemu i njegovoj porodici - poručila nam je Popović koja očekuje da uskoro i sama dobije poziv za svedočenje.

Česte prozivke na njen račun zbog toga s kim sada sarađuje, ocenjuje kao gnusne.

foto: EPA

- To je zaista toliko strašno! Ja sam žena koja je ostala bez muža a oni me sada targetiraju, a sve zato što sam stala uz nekoga ko je sve vreme od kako Olivera nema bio uz mene i pružao mi podršku. Nemam nikakav interes, a vezuju me da sam iz koristi tu gde jesam iako ja nisam ničiji politički protivnik. Ipak ih to ne sprečava da pričaju da sam kriva za Oliverovo ubistvo, da sam sa nekim službama na vezi i tako dalje. No, ja više i ne obraćam pažnju na to, neka je njima na čast što pokušavaju da se okoriste na račun tragedije jednog čoveka i njegove porodice - kaže Popovićeva.

Zaključuje da je januar težak za nju i Bogdana.

foto: Filip Plavčić

- Em su praznici koje provodimo bez njega, em godišnjica ubistva. Zaista nije lako. Ovo su dani koji su za nas najteži, ali vreme čini svoje, ne mogu da budem nepravedna pa da kažem drugačije. Život vas gura da idete napred iako je to rana koja nikada neće zarasti, ali fokus mi je na Bogdanu i na tome da on izraste u velikog, pametnog, dobrog, jakog i hrabrog čoveka - zaključila je.

Inače, na ročištu koje se nastavlja i danas i sutra, planirano je saslušanje novih svedoka. Reč je o četiri svedoka koje je predložilo Specijalno tužilaštvo.

