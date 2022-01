BEZBEDNOSNA PRETNJA NA DAN REPUBLIKE SRPSKE: Vehabija spremao krvoproliće na proslavi u Banjaluci, službe sprečile haos!

Osuđeni terorista Fatih Hasanović, koji je za Dan Republike Srpske uhapšen u Doboju, označen je kao veoma opasna osoba koja je spremala haos tokom proslave 9. januara u Banjaluci. Mediji u RS su objavili da su bezbednosne agencije u stopu pratile Hasanovića, inače i dalje aktivnog u vehabijskom pokretu.

- Reč je o veoma opasnoj osobi, a zbog njegovog delovanja prate ga bezbednosne agencije u RS, ali i na nivou BiH. Postoje veoma ozbiljne indicije o tome šta radi poslednjih godina na području BiH - navodi portal Srpska info saznanja iz obaveštajnih krugova.

Vrbovao Bošnjake

Hasanović je bio uhapšen i 2015. nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku zbog sumnje da je pomagao Nerdinu Ibriću, koji je u policijskoj stanici Zvornik ubio jednog policajca, a dvojicu ranio. Ibrić je prilikom ovog napada ubijen, a Hasanović je posle isteka 30 dana pritvora pušten na slobodu zbog nedostatka dokaza.

- Iako je tada oslobođen, bezbednosne agencije su nastavile da prate njegovo delovanje. Postoje veoma ozbiljne informacije da se on i dalje bavi radikalizovanjem Bošnjaka, što predstavlja veliku opasnost, ali i drugim nedozvoljenim radnjama. Bezbednosne agencije su imale informaciju da će on pokušati da dođe u Banjaluku 9. januara i zato je zaustavljen u Doboju i ubrzo vraćen kući. Postojali su i dokazi da je Hasanović nameravao da u Banjaluci izazove određene incidente i provokacije i zbog toga se nije smelo dozvoliti da on dođe. Reč je o osobi sklonoj izazivanju incidenata i narušavanju bezbednosti - tvrdi izvor pomenutog portala, što potvrđuju pronađene bele zastave sa plavim grbom i ljiljanima.

Veliki rizik

Stručnjak za terorizam Dževad Galijašević kaže za Kurir da hapšenje ovog teroriste i njegove grupe upozorava na nesumnjiv bezbednosni rizik i ozbiljnu pretnju.

- Cela grupacija koja je kontrolisana kretala se najvažnijom deonicom koja vodi do Banjaluke i sasvim je sigurno da su osmatrali i izviđali prostor, ali i određivali reakciju bezbednosnih službi prilikom planirane terorističke akcije. Jer, ovde je reč o ljudima sa ogromnim biografijama u tom delovanju i nije nepoznato da su oni uvezani i sa stranim službama, ali i sa nekim političkim strukturama u Sarajevu. Ako pogledamo šta njihova sabraća rade po svetu, videćemo da su ubistva na važnim saobraćajnim tačkama i na značajne datume omiljene i dobro uvežbane akcije. Nije nimalo slučajno što je odabran 9. januar i ovo sve opominje da su ove grupacije u BiH ozbiljna pretnja - napominje on.

Fatih Hasanović je ranije osuđen u Sudu BiH na godinu dana zatvora za krivično delo organizovanja terorističke grupe s ciljem pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država u Siriji i Iraku. On je dobio minimalnu kaznu zatvora jer je ranije sklopio sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom BiH. Odbijena je optužba za neovlašćenu nabavku i držanje veće količine naoružanja koja je pronađena nakon njegovog hapšenja u porodičnoj kući, jer je Tužilaštvo BiH izmenilo optužnicu protiv optuženog.

Loša praksa u BiH Optužena, pa oslobođena za finansiranje terorista Praksa oslobađanja osumnjičenih za terorizam ili određivanje mizernih zatvorskih kazni nastavljena je i juče. Sud je prvostepeno oslobodio Senu Hamzabegović, optuženu za finansiranje terorističkih aktivnosti pripadnika sirijskih terorističkih jedinica Al Nusra, čiji je član bio i suprug optužene Muradif Hamzabegović. Tužilaštvo BiH najavilo je žalbu na ovakvu presudu.

