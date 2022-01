BIVŠI DIPLOMATA OTKRIVA SVE O DIPLOMATIJI SRBIJE I TURSKE Odnosi nikad bolji, ali evo zašto ne treba verovati u sve što kažu

Zvaničnici dve zemlje, Srbije i Turske, potpisali su više sporazuma sa ciljem unapredjenja bilateralne saradnje. U poslednjih 10 godina odnosi Turske i Srbije su najbolji u savremenoj istoriji.

Koliki je regionalni i globalni značaj Turske? Kakav politički uticaj Turska ima na Balkanu? O toj temi su u Usijanu na Kurir televiziji govorili Vladislav Jovanović nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije i Bojan Bilbija urednik političke rubrike lista "Politika".

- Pre 20-ak godina Turska je bila zemlja koja je radila protiv interesa Srbije. Imali smo negativne odnose. Sa dolaskom Erdogana, politika se izbalansirala. Danas je mnogo prihvatljivija za Srbiju, nego nekada. Ekonomska saradnja je duplirana, takva saradnja se ne dešava izmešu zemalja koje nisu prijateljske. Pre samo četiri meseca je predsednik Srbije bio kod Erdogana, što znači da su sastanci intenzivirani - rekao je Bojan Bilbija, urednik političke rubrike lista "Politika", u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

Bilbija ističe da su odnosi Srbije i Turske znatno promenjeni, u smislu da su promenjeni na bolje.

- Kada govorimo o odnosima Srbije i Turkse nekada i danas, vidimo razliku. Lakmus papir je odnos Srba i Bošnjaka, odnosno u trouglu sa Ankarom. Da li Turska danas podstiče negativna raspoloženja prema Srbiji ili ne. Toga više nema. Čini mi se da su ljudi u Sarajevu veoma nezadovoljni time što sam Erdogan im kaže da po određenim pitanjima moraju da razgovaraju sa Beogradom i to je nešto što je njima jako teško pada. Oni Tursku doživljavaju kao neku svoju majku i oca - rekao je Bilbija.

Vladislav Jovanović, nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije, naglašava da je Turska izrasla u regionalnu silu.

-Turska je izrasla u regionalnu silu i uspela da izdejstvuje relativnu autonomiju i da vuče samostalne poteze Turska želi da se afirmiše u nekoliko pravaca - u pravcu Crnog mora, Bliskog istoka, Sredozemlja i Balkana. Ceo taj krug je nekada pripadao Turskoj imperiji, naravno pričamo o prošlim vremenima, ali pričamo o regenerisanim mogućnostima. Angažovana je u Libiji, Bliskom istoku, a širi se i na Jugoistočnu Aziju.

Jovanović naglašava da je za Tursku Srbija prirodna veza sa Evropom.

- Podsetimo da je posle razaranja Jugoslavije najviši vrh Turske, a to su predsednik republike i predsednik vlade, uzjavio da se od danas tursku svet prostire od Jadranskog mora do kineske granice. Znači njima su prošireni vidici. A i apetiti da zaigraju aktivnije. Za Balkan ih posebno vezuje povezanost sa njihovim saveznicima, sa Evropskom unijom. Prestali su da veruju da će postati član EU. Za njih je Srbija prirodna veza. Imaju visoko mišljenje o državnosti Srbije. Srbija je za njih kontinuitet državnog postojanja. Imaju jedinu transvelzalu kojom mogu da stignu do Zapada - kaže Jovanović.

Jovanović dodaje da odnose sa Turskom treba iskoristiti.

- Te odnose sa Turskom treba da iskoristimo. Prvo, da primirimo u odnosu na prenaglašenu okrenutost ka islamskom faktoru na Balkanu, a drugo je da jačanjem ekonomske saradnje, pošto je Turska sada koristan partner, da učvrstimo. I da u spoljnoj politici imamo i sa jednom takvom silom saradnju. Turska ima veće ambicije, prema nama, nego mi prema njoj. To nije neoosmanizam - rekao je Jovanović.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike lista "Politika", naglašava i da Erdogan priča o integritetu i očuvanju BiH.

- Tu je i faktor Kine i Rusije. Kada se svi ti odnosi gledaju na širem planu, Turska je faktor koji gledaa da se uklopi u njihove interese. Odnosi saTurskom su daleko od idealnih, ali ono što spolja vidimo je i kako se sarađivati. Videli smo da i Erdogan priča o tome da treba da se radi na očuvanju teritorijalnog integriteta BiH, da ne treba da se ruši celina. To su i oni stavovi za koji se mi zalažemo. ALi, i o integritetu Republike Srpske. To su složene formule. Mir i stabilnost su naši interesi - rekao je Bojan Bilbija u Usijanju.

Vladislav Jovanović naglašava da, ipak ne treba verovati u sve afirmativno što Turska strabna priča i podsetio je na jedan primer iz prošlosti.

- Ne zaboravimo obećanje koje je Turska dala Miloševiću, da neće po svaku cenu priznati države koje su se otcepile od Jugoslavije. Dve nedelje kasnije Turska je odjednom priznala sve četiri nezavisne države, pre nego što su to uradili Amerikanci i ostali. To pokazuje da su vešti u diplomatiji, bogati u političkom i diplomatskom iskustvu, ali da se ne treba zaletati i verovati u sve što oni afirmativno kažu - objasnio je Jovanović.

